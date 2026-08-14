Un hombre de 44 años falleció este jueves mientras se encontraba cenando junto a su esposa en el local de comidas rápidas, ubicado en Ringuelet, en las inmediaciones de la capital de Buenos Aires. La tragedia dejó una foto llena de dolor que se viralizó.
El dolor de una familia y la desgarradora foto de la tragedia de un hombre en un local de comidas rápidas
Un hombre murió en un local de comidas rápidas en Buenos Aires y quedó tendido en el piso, rodeado de sus seres queridos. La tragedia, en una foto
La imagen que está dando vueltas y es una muestra del dolor de los familiares y seres queridos tras la muerte del hombre, provoca una tristeza muy grande.
Fuentes del caso confirmaron que el fallecido fue identificado como Jorge Haroldo Argañaraz, con domicilio en el barrio de Abasto. Las mismas fuentes policiales señalaron que la tragedia ocurrió en el interior del local Mostaza, donde el hombre se encontraba comiendo una hamburguesa junto a su esposa.
La foto de la tragedia que provoca mucho dolor
En el suelo y sin signos vitales, Jorge Haroldo Argañaraz es rodeado por sus familiares, que no pueden creer la muerte de su ser querido. El dolor está más que reflejado en sus rostros y esta foto lo dice todo:
“En determinado momento, mientras cenaban, el hombre sufrió una descompensación, se desvaneció y cayó al piso. Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME”, explicó un vocero. Al arribar al lugar, el médico de turno constató el fallecimiento. De acuerdo con la primera evaluación médica, la causa aparente del deceso habría sido un infarto.
Por su parte, la mujer manifestó ante los policías que Argañaraz ya había sufrido anteriormente un ACV y que, además, padecía distintos problemas de salud. Tras el episodio, se dio intervención a la UFI Número 15 del Departamento Judicial La Plata, dirigida por Cecilia Corfield; la investigadora dispuso medidas entre las cuales están la incorporación de la historia clínica a la causa y la autopsia que se hará este viernes.
La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte”, mientras se avanza para esclarecer el hecho.
En pocas palabras
- Hombre falleció: Un hombre de 44 años murió de un aparente infarto en un local de comidas rápidas en La Plata.
- Foto viralizada: Una imagen del dolor desgarrador de sus seres queridos tras la tragedia se difundió.
- Investigación en curso: Se realizará autopsia para esclarecer las causas de muerte, caratulada como "Averiguación causales de muerte".