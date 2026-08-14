El dolor de una familia y la desgarradora foto de la tragedia de un hombre en un local de comidas rápidas

La foto de la tragedia que provoca mucho dolor

En el suelo y sin signos vitales, Jorge Haroldo Argañaraz es rodeado por sus familiares, que no pueden creer la muerte de su ser querido. El dolor está más que reflejado en sus rostros y esta foto lo dice todo:

La tragedia sacudió un local de Mostaza de La Plata, Buenos Aires. Foto: gentileza infopresscom.ar

“En determinado momento, mientras cenaban, el hombre sufrió una descompensación, se desvaneció y cayó al piso. Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME”, explicó un vocero. Al arribar al lugar, el médico de turno constató el fallecimiento. De acuerdo con la primera evaluación médica, la causa aparente del deceso habría sido un infarto.

Por su parte, la mujer manifestó ante los policías que Argañaraz ya había sufrido anteriormente un ACV y que, además, padecía distintos problemas de salud. Tras el episodio, se dio intervención a la UFI Número 15 del Departamento Judicial La Plata, dirigida por Cecilia Corfield; la investigadora dispuso medidas entre las cuales están la incorporación de la historia clínica a la causa y la autopsia que se hará este viernes.

La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte”, mientras se avanza para esclarecer el hecho.