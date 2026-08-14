Quiénes son los dos obreros que murieron asfixiados: tragedia dentro de una alcantarilla

Tragedia en Colombia: bajaron para ayudar a un compañero y también se intoxicaron

La reconstrucción preliminar indica que uno de los obreros habría quedado atrapado mientras realizaba tareas de conexión y mantenimiento en una red subterránea.

Ante la emergencia, otros cuatro compañeros habrían descendido para intentar auxiliarlo. Fue entonces cuando todos quedaron expuestos a gases peligrosos y comenzaron a perder el conocimiento.

Bomberos acudieron al lugar tras recibir la alerta y desplegaron un operativo de rescate que contó también con la colaboración de vecinos.

Uno de los trabajadores murió en el lugar, mientras que los otros cuatro fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales. Posteriormente se confirmó el fallecimiento de un segundo obrero.

Los otros tres obreros permanecen bajo atención médica, aunque inicialmente no trascendieron mayores precisiones sobre su evolución.

Investigan qué gas provocó la tragedia

Una de las principales hipótesis apunta a una intoxicación dentro del espacio reducido. El subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Soledad, Blas Araujo, indicó que los trabajadores realizaban empalmes de tuberías y señaló que, de manera preliminar, podría haberse tratado de metano.

También circuló una versión extraoficial según la cual durante las tareas podría haberse producido accidentalmente la rotura de una tubería de gas. Sin embargo, esta circunstancia todavía no fue confirmada oficialmente.

Las pericias deberán establecer qué sustancia provocó la intoxicación y cómo se produjo su acumulación dentro del sistema.

Otro de los puntos centrales de la investigación será determinar qué medidas de seguridad tenían los trabajadores antes de ingresar a la alcantarilla.

El comandante de Bomberos de Soledad, Alexander Martínez, sostuvo preliminarmente que habría indicios de que no se midió previamente la presencia de gases peligrosos y que los trabajadores habrían descendido sin protección respiratoria especializada.