"Te fuiste a surfear la ola más eterna", la tragedia del argentino en Chile y el mensaje doloroso de su pareja

Luego, en una segunda historia, Yamileth revela: “Estaremos honrando a Gon con parrilla, fuego, fernet, videos de surf, sus hermanos y su familia, como a él le gustaría. Cualquier persona que quiera pasar a compartir, es bienvenida. Gracias, gracias, gracias”.

Cómo fue la tragedia del surfista argentino en Chile

El trágico accidente sucedió el martes pasado cuando, alrededor de las 16:30, Gonzalo Balado se encontraba surfeando junto a un grupo de amigos. En la zona de rompientes, un sector rodeado de piedras, el hombre se descompensó y fue sacado del agua por sus acompañantes, que lo trasladaron hasta el Hospital Hanga Roa.

Según los reportes, se avisó a la Policía sobre el ahogamiento de un hombre, por lo que la Armada envió una patrulla de Policía Marítima y una moto de agua en dirección a la escena del hecho.

Cuando las autoridades de Chile llegaron al lugar, constataron que los dos amigos de la víctima lograron rescatar al surfista y luego lo derivaron en ambulancia al nosocomio, donde los médicos intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero confirmaron su muerte.