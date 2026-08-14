Momentos de profundo dolor está viviendo Yamileth Pasmiño, la pareja del surfista argentino que murió el pasado martes en la Isla de Pascua, Chile, cuando un imprevisto mientras montaba olas, hizo que terminara ahogado, causando una profunda consternación por la tragedia, además, entre sus seres queridos.
"Te fuiste a surfear la ola más eterna", la tragedia del argentino en Chile y el mensaje doloroso de su pareja
Gonzalo Balado, argentino que vivía en Chile con su pareja Yamileth Pasmiño, murió ahogado mientras surfeaba, en una tragedia que provocó una enorme conmoción
Gonzalo Balado era argentino, tenía 40 años y vivía en la Isla de Pascua de Chile hacía muchos años junto a su pareja Yamileth Pasmiño quien, entre tantos instantes dolorosos luego de la tragedia, le dedicó unas lindas palabras en las redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram.
Tragedia en Chile: los desgarradores mensajes por la muerte del argentino
En una primera historia que Yamileth Pasmiño publicó en su historia de Instagram, expresa: “Que privilegio ser amada por vos. Te fuiste a surfear la ola eterna y ahora acompañarás por siempre mis viajes, pero desde otro plano”.
Luego, en una segunda historia, Yamileth revela: “Estaremos honrando a Gon con parrilla, fuego, fernet, videos de surf, sus hermanos y su familia, como a él le gustaría. Cualquier persona que quiera pasar a compartir, es bienvenida. Gracias, gracias, gracias”.
Cómo fue la tragedia del surfista argentino en Chile
El trágico accidente sucedió el martes pasado cuando, alrededor de las 16:30, Gonzalo Balado se encontraba surfeando junto a un grupo de amigos. En la zona de rompientes, un sector rodeado de piedras, el hombre se descompensó y fue sacado del agua por sus acompañantes, que lo trasladaron hasta el Hospital Hanga Roa.
Según los reportes, se avisó a la Policía sobre el ahogamiento de un hombre, por lo que la Armada envió una patrulla de Policía Marítima y una moto de agua en dirección a la escena del hecho.
Cuando las autoridades de Chile llegaron al lugar, constataron que los dos amigos de la víctima lograron rescatar al surfista y luego lo derivaron en ambulancia al nosocomio, donde los médicos intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero confirmaron su muerte.
En pocas palabras
- Tragedia: El surfista argentino Gonzalo Balado murió ahogado en la Isla de Pascua, Chile.
- Mensaje de pareja: Yamileth Pasmiño dedicó emotivas palabras en redes sociales a su fallecido novio.
- Accidente fatal: Balado se descompensó mientras surfeaba y no pudo ser reanimado en el hospital.