Ley de Tránsito: a qué edad un chico puede ir en el asiento delantero del auto y qué sillita es obligatoria

La talla física recomendada para que un menor pueda ocupar la plaza delantera -cumplida la edad límite-, las autoridades de seguridad vial recomiendan una estatura superior a los 1,50 metros, garantizando que el cinturón de seguridad inercial apoye sobre el torso y no sobre el cuello.

Además está terminantemente prohibido llevar a niños o bebés en brazos, así como sujetar a dos personas con un mismo cinturón.