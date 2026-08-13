Usan botellas para reconstruir la costa mientras el mar avanza y gana terreno

Así nació Glass Half Full, una iniciativa que comenzó prácticamente en un patio trasero. Al principio podían procesar una botella por vez. Después de una campaña de financiación que consiguió alrededor de US$150.000, pudieron comprar maquinaria más grande y trasladar la operación a una instalación propia. Con el crecimiento del proyecto llegaron a procesar aproximadamente 150.000 libras de vidrio al mes, equivalentes a unos 68.000 kilos de arena que pararían en el mar.

¿Cómolas botellas recicladas salvar la costa del mar de Luisiana?

El destino más particular de esa arena está en la costa de Luisiana. Allí, la pérdida de humedales amenaza una barrera natural fundamental frente a las tormentas y las inundaciones. La erosión, el aumento del nivel del mar y otros procesos han reducido de manera drástica los terrenos costeros. Luisiana pierde aproximadamente el equivalente a un campo de fútbol de tierra por hora.

Uno de los experimentos se realizó en Bayou Bienvenue, donde antiguos humedales habían quedado degradados. Allí se utilizaron mezclas de arena convencional y arena producida a partir de vidrio triturado para construir pequeñas estructuras destinadas a recuperar terreno. Con el tiempo, comenzaron a observarse sedimentos acumulándose, vegetación creciendo y fauna regresando al área.

Sin embargo, el proyecto no pretende reemplazar todas las estrategias tradicionales de restauración costera. La propia investigación busca determinar dónde, cómo y en qué cantidades puede utilizarse el material.