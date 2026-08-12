Tiraron 20.000 toneladas de un puente al océano: el insólito destino que encontraron para el hormigón

La elección del hormigón no fue casual. A diferencia de superficies lisas como el plástico o algunos metales, el material utilizado en el puente es rugoso y poroso, con pequeñas grietas y cavidades que permiten a organismos marinos adherirse y protegerse de las corrientes. Además, su composición, formada principalmente por piedra, arena y cemento, le permite comportarse de manera similar a las superficies rocosas que ya existen en el fondo del mar.

Los beneficios de este método

Al crear relieve en fondos del mar que antes eran planos y arenosos, los arrecifes de puentes reciclados multiplican la biodiversidad. Funcionan como refugio contra corrientes y depredadores, potenciando el desarrollo de la fauna marina y beneficiando directamente a pescadores y buceadores locales.

Con el paso del tiempo, la estructura comenzó a ser colonizada por ostras, mejillones y otros organismos. Las ostras, además, cumplen una función especialmente importante. Son animales filtradores capaces de retirar partículas del agua, contribuyendo a mejorar su claridad y calidad del agua del mar.

El proyecto también resolvió otro problema que aparece cada vez que se demuele una infraestructura de grandes dimensiones: qué hacer con miles de toneladas de escombros. Reutilizar el hormigón evitó que todo ese material terminara en vertederos y redujo la necesidad de transportar enormes cantidades de residuos por carretera.

Para 2026, los efectos monitoreados en la Bahía de Chesapeake demuestran que lo que comenzó como un experimento de 20.000 toneladas se ha convertido en un próspero ecosistema submarino.