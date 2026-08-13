Tormentas en Argentina: aseguran que El Niño se intensifica y anticipan un récord de temperatura en primavera

El Niño es noticia en Argentina por los fenómenos climáticos que protagonizará. Imagen ilustrativa.

Qué efectos puede tener El Niño en Argentina

La intensificación del fenómeno puede modificar los patrones meteorológicos y favorecer episodios de lluvias intensas, inundaciones y tornados en distintas regiones.

En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó para el trimestre agosto-septiembre-octubre precipitaciones superiores a las normales en el norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el este de la Patagonia.

Las nuevas proyecciones también superan las estimaciones realizadas previamente. En julio se esperaba un aumento promedio de 2,8 °C en la temperatura del océano, mientras que los modelos actualizados en agosto elevan esa previsión.

Las lluvias y tormentas llegarán a varias provincias. Imagen ilustrativa.

El gráfico presentado por el ECMWF reúne distintas simulaciones para estimar la evolución de la anomalía de la temperatura superficial del mar en la región 3.4 del Pacífico ecuatorial. La variedad de escenarios permite observar tanto la tendencia más probable como el margen de incertidumbre.

Si finalmente se alcanzaran los 3,3 °C, se trataría de un episodio de intensidad excepcional.

El SMN, en tanto, explicó que los cambios previstos en el régimen de lluvias están vinculados con el calentamiento del Pacífico ecuatorial, asociado a la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).