Tormentas en Argentina: aseguran que El Niño se intensifica y anticipan un récord de temperatura en primavera

El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad excepcional durante la primavera, según las últimas proyecciones del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Los modelos analizados en agosto anticipan un fuerte incremento de la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial.
De acuerdo con el análisis difundido por Meteored Argentina, al menos la mitad de las simulaciones utilizadas por el organismo europeo proyectan un pico cercano a los 3,3 °C entre octubre y diciembre.
El dato resulta significativo porque una anomalía de 1,5 °C ya es considerada indicativa de un El Niño potente. En las nuevas estimaciones, además, todos los modelos prevén que el calentamiento supere los 3 °C.
Qué efectos puede tener El Niño en Argentina
La intensificación del fenómeno puede modificar los patrones meteorológicos y favorecer episodios de lluvias intensas, inundaciones y tornados en distintas regiones.
En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó para el trimestre agosto-septiembre-octubre precipitaciones superiores a las normales en el norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el este de la Patagonia.
Las nuevas proyecciones también superan las estimaciones realizadas previamente. En julio se esperaba un aumento promedio de 2,8 °C en la temperatura del océano, mientras que los modelos actualizados en agosto elevan esa previsión.
El gráfico presentado por el ECMWF reúne distintas simulaciones para estimar la evolución de la anomalía de la temperatura superficial del mar en la región 3.4 del Pacífico ecuatorial. La variedad de escenarios permite observar tanto la tendencia más probable como el margen de incertidumbre.
Si finalmente se alcanzaran los 3,3 °C, se trataría de un episodio de intensidad excepcional.
El SMN, en tanto, explicó que los cambios previstos en el régimen de lluvias están vinculados con el calentamiento del Pacífico ecuatorial, asociado a la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).
En pocas palabras
- El Niño: se intensifica y podría alcanzar una intensidad excepcional, con proyecciones de 3,3 °C en el Pacífico ecuatorial.
- Impacto en Argentina: favorece episodios de lluvias intensas e inundaciones, especialmente en el norte del Litoral y Patagonia.
- Temperaturas récord: la primavera podría registrar temperaturas históricas debido al calentamiento del océano Pacífico.