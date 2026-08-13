Por años sacaban los árboles que caían a este río: hoy arrojan 4.450 y los peces volvieron

La razón era que tronco sumergido en el río no es simplemente madera bajo el agua. Puede crear zonas de menor corriente, refugios y superficies donde distintos organismos encuentran alimento o protección. Para especies nativas como el Murray cod, uno de los peces emblemáticos de Australia, esos lugares pueden ser especialmente importantes. La eliminación histórica de estos elementos había sido reconocida como uno de los factores relacionados con el deterioro del hábitat y la disminución de poblaciones de peces nativos.

Los árboles caídos vuelven al río y lo resutaran por completo

Pero esta vez los investigadores no quisieron quedarse con la idea de que “más árboles significa más peces”. Antes de la restauración comenzaron a recopilar datos y después siguieron las poblaciones durante siete años, comparando el tramo intervenido con sectores del río donde no se habían colocado troncos. Estudiaron especialmente al Murray cod y al golden perch, además de otras especies nativas.

En el tramo restaurado, la población de Murray cod aumentó aproximadamente tres veces, mientras que en los sectores utilizados como control las poblaciones disminuyeron o fluctuaron. La densidad del golden perch también aumentó, aproximadamente al doble. El estudio científico publicado en Ecological Applications concluyó que recuperar el hábitat estructural podía aumentar la abundancia de peces a escala poblacional en un río grande.