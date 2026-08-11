La Reserva Dimbangombe, se encuentra en las cercanías de las Cataratas Victoria en Zimbabue. El área de demostración tiene unas 3.200 hectáreas y desde 1992 funciona como uno de los principales sitios donde se aplica el manejo holístico del ganado. Aquí un río clave se enfrentaba a la degradación de su cuenca.
Pusieron vacas a pastar para recuperar un río que se estaba degradando: 10 años después los resultados fueron positivos
La aplicación de un sistema de pastoreo planificado con ganado en Zimbabue, que replica el comportamiento de grandes herbívoros, revertió la degradación de un río y su cuenca en diez años
Sin embargo, el manejo del ganado comenzó a cambiar la forma en que el terreno retenía el agua. Las vacas fueron utilizadas dentro de un sistema de pastoreo planificado que busca reproducir algunos de los patrones de movimiento de los grandes herbívoros africanos.
Un río degradado, cientos de vacas y una idea inesperada
Allan Savory es un ecologista, ganadero y consultor zimbabuense, conocido principalmente por desarrollar y promover el concepto de manejo holístico de tierras y ganado. Consideraba que el ganado puede utilizarse como una herramienta para recuperar determinados ecosistemas degradados, si los animales se concentran y se trasladan siguiendo un plan de pastoreo.
En lugar de mantener a las vacas pastando continuamente en el mismo lugar, el método busca imitar el comportamiento de grandes manadas de herbívoros salvajes. Muchos animales juntos durante períodos relativamente cortos, seguidos por períodos de descanso del terreno.
Cuando Savory adquirió la propiedad, Dimbangombe tenía alrededor de 100 vacas, pero el terreno estaba deteriorado y se realizaban quemas frecuentes. Durante los años posteriores, el ganado se concentraba principalmente en las zonas con mejores suelos aluviales, lo que agravaba el deterioro. El cambio comenzó a tomar forma cuando, entre 1998 y 1999, se reintrodujeron unas 70 vacas con el objetivo de demostrar que un manejo diferente del ganado podía ayudar a recuperar el terreno. Para 2009, el rodeo había superado las 300 cabezas. Luego se incorporaron cabras en 2006 y ovejas en 2009.
¿Por que funcionó este método?
Funciona porque las vacas no permanecen siempre en el mismo lugar. Se concentran durante períodos cortos y después se trasladan, dejando que el terreno descanse. Su pisoteo, estiércol y restos vegetales ayudan a cubrir y enriquecer el suelo. Con más vegetación y menos suelo desnudo, el agua de lluvia se infiltra mejor, se reduce la erosión y el terreno conserva humedad durante más tiempo. La idea es imitar el movimiento de las grandes manadas de herbívoros africanos, como búfalos o cebras.
Durante ese período, el suelo desnudo disminuyó un 31%, mientras que la cobertura de hojarasca y material vegetal aumentó un 56%. También se registró un incremento del 12% en las plantas perennes, una disminución del 21% en las gramíneas anuales consideradas menos deseables y una reducción del 17% en el movimiento del suelo.
El monitoreo realizado en los 9 sitios de la reserva permitió observar así un cambio concreto en el paisaje. El río Dimbangombe también mostró señales de recuperación. Comenzó a mantener agua durante más tiempo durante la estación seca en años de precipitaciones promedio y aumentó la presencia de pozas permanentes.
En pocas palabras
- Manejo holístico: La Reserva Dimbangombe en Zimbabue implementa pastoreo planificado desde 1992 para recuperar cuencas degradadas.
- Resultados: Disminuyó el suelo desnudo un 31% y aumentó la vegetación, mejorando la retención de agua.
- Recuperación hídrica: El río Dimbangombe ahora retiene agua por más tiempo en la estación seca y muestra más pozas permanentes.