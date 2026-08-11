Pusieron vacas a pastar para recuperar un río que se estaba degradando: 10 años después los resultados fueron positivos

En lugar de mantener a las vacas pastando continuamente en el mismo lugar, el método busca imitar el comportamiento de grandes manadas de herbívoros salvajes. Muchos animales juntos durante períodos relativamente cortos, seguidos por períodos de descanso del terreno.

Cuando Savory adquirió la propiedad, Dimbangombe tenía alrededor de 100 vacas, pero el terreno estaba deteriorado y se realizaban quemas frecuentes. Durante los años posteriores, el ganado se concentraba principalmente en las zonas con mejores suelos aluviales, lo que agravaba el deterioro. El cambio comenzó a tomar forma cuando, entre 1998 y 1999, se reintrodujeron unas 70 vacas con el objetivo de demostrar que un manejo diferente del ganado podía ayudar a recuperar el terreno. Para 2009, el rodeo había superado las 300 cabezas. Luego se incorporaron cabras en 2006 y ovejas en 2009.

¿Por que funcionó este método?

Funciona porque las vacas no permanecen siempre en el mismo lugar. Se concentran durante períodos cortos y después se trasladan, dejando que el terreno descanse. Su pisoteo, estiércol y restos vegetales ayudan a cubrir y enriquecer el suelo. Con más vegetación y menos suelo desnudo, el agua de lluvia se infiltra mejor, se reduce la erosión y el terreno conserva humedad durante más tiempo. La idea es imitar el movimiento de las grandes manadas de herbívoros africanos, como búfalos o cebras.

Durante ese período, el suelo desnudo disminuyó un 31%, mientras que la cobertura de hojarasca y material vegetal aumentó un 56%. También se registró un incremento del 12% en las plantas perennes, una disminución del 21% en las gramíneas anuales consideradas menos deseables y una reducción del 17% en el movimiento del suelo.

El monitoreo realizado en los 9 sitios de la reserva permitió observar así un cambio concreto en el paisaje. El río Dimbangombe también mostró señales de recuperación. Comenzó a mantener agua durante más tiempo durante la estación seca en años de precipitaciones promedio y aumentó la presencia de pozas permanentes.