España soltó 2.000 kilos cangrejos americanos en un río para una industria millonaria y 50 años después no pueden controlarlos

Además, cada hembra puede poner hasta 500 huevos y la especie prácticamente no tenía depredadores naturales en la región. Las inundaciones terminaron de hacer el resto. En pocos años había colonizado arrozales, canales de riego y los humedales del Parque Nacional de Doñana.

Parecía un negocio perfecto: soltaron miles de cangrejos y hoy dominan un río entero

Las consecuencias fueron devastadoras para el ecosistema de España. Los animales llegaron portando el hongo Aphanomyces astaci, responsable de la peste del cangrejo, una enfermedad que acabó con gran parte de las poblaciones del cangrejo autóctono de pinzas blancas (Austropotamobius pallipes). Al mismo tiempo, consumieron gran cantidad de vegetación acuática, redujeron el alimento disponible para peces y anfibios y alteraron el equilibrio del humedal.

El impacto no terminó allí. Al remover constantemente el fondo de lagunas y ríos mientras se alimentan, estos crustáceos enturbian el agua e impiden que la luz llegue a las plantas sumergidas, afectando la fotosíntesis y favoreciendo la proliferación de algas. Sus madrigueras también debilitan los diques de los arrozales, provocando pérdidas de agua y daños en la infraestructura agrícola. Durante los primeros años de la invasión, numerosos productores reportaron importantes pérdidas económicas por el deterioro de los cultivos.

Con el paso del tiempo, la historia dio un giro inesperado. Varias especies comenzaron a aprovechar la abundancia del cangrejo rojo como alimento, entre ellas la garza real, la cigüeña blanca, la espátula común, la nutria europea e incluso el lince ibérico. Paralelamente, Isla Mayor, en la provincia de Sevilla, se convirtió en el principal centro europeo de captura y procesamiento de esta especie. Actualmente, miles de toneladas se exportan cada año, especialmente a Suecia y Finlandia, donde forman parte de las tradicionales fiestas del cangrejo.

Esa dependencia económica generó un fuerte conflicto en 2016, cuando el Tribunal Supremo incorporó al cangrejo rojo al Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, restringiendo su comercialización. La presión de productores y trabajadores llevó posteriormente a modificar la legislación para permitir su captura y procesamiento bajo estrictos controles, siempre que los ejemplares vivos no pudieran volver al medio natural.