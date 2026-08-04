La valiosa donación de Messi tras los incendios en Madrid que fue duramente criticada por los españoles

Messi se solidarizó con los afectados por los incendios en Madrid.

La valiosa donación de Lionel Messi tras los incendios en Madrid

El astro argentino realizó una donación de 80.000 euros que tiene como objetivo colaborar con la reconstrucción de las zonas afectadas por los graves e históricos incendios registrados en Madrid.

Frente a esto la Presidenta de la Comunidad de Madrid quien agradeció al capitán en sus redes: "Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece".

Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.



Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026

Aunque el gesto de Lionel Messi fue celebrado, desde España no vieron con buenos ojos la cantidad de la cifra y cuestionaron fuertemente al ídolo del fútbol mundial.

Messi colaboró con la recontrucción de la zona.

Fuertes críticas para Lionel Messi desde España

A pesar que la Presidenta de la Comunidad de Madrid celebró el aporte solidario del capitán, los españoles aprovecharon la publicación de la mandataria para criticarlo haciendo hincapié en lo insignificante que puede ser la cifra para Lionel Messi.

"Es como si yo dono 10€. Menudo heroe!!!", escribió uno de los usuarios de la red social X; "He consultando a la IA, me dice que la proporción es como si un ciudadano medio hubiese donado 14€. Por supuesto hay que darle las gracias, pero no nos volvamos locos, por favor", agregó otro.

Otros usuarios prefirieron poner en el centro de la conversación que la Selección argentina estaba de espalda mientras España recibía la Copa del Mundo: "Sra. Presidenta: Con todos los respetos. Leo Messi y toda "su selección" dió la espalda a toda la Selección española Campeona del mundo mientras recogían la Copa del Mundo. Leo Messi ni se merece gracias ni se merece ningún aplauso , no lo traiga porque recibirá pitos y abucheos"; otros de los usuarios escribió al respecto: "Que pida perdón a toda la selección española por darle la espalda cuando recibió la copa del mundo, es un golfo, un golfo con mayúsculas , además de un mal perdedor".

WOW. Si Messi ganase 15000€ brutos al año, hubiera donado 10€.



Gracias Leo!



(calculado con datos de ingresos de Messi en 2025 según Forbes es el 2º futbolista mejor pagado del mundo y en 2025 ingreso unos 115M€ brutos). — David (@David__Fdz) August 4, 2026

La genteb de Madrid no es tonta, Messi solo está dando algo de caridad para quedar bien, después de la estupidez que hizo en el mundial contra España.. lamentable que autoridades quieran agradecerle por NADA, SAQUEN LISTA DE TODOS LOS QUE DONARON Y RECONOZCANLOS también pfff — Angelo Chávez (@angelor3091) August 4, 2026

De igual manera hubo comentarios de apoyo al 10 argentino donde destacaron que no tenía la obligación de realizar la donación: "Hay españoles (que no donaron nada) criticando que un Argentino haya donado 80.000 euros, ahí te das cuenta porque está bien que los invadan los Marroquíes".

Despues de leer las respuestas a este tweet me queda clarísimo que España definitivamente no tiene solución. — Catering Denev (@cateringdenev) August 4, 2026