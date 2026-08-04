La oferta millonaria de un grande de Europa por un referente de la Selección argentina

El club italiano quiere sellar el acuerdo con el Atlético de Madrid que orienta Diego Simeone antes de que el jugador se vuelva a integrar a los entrenamientos de la pretemporada 2026/27, este lunes 10 de agosto.

Según Transfermarkt, el jugador tiene un valor de mercado de 15 millones de euros, pero desde el "Colchonero" podrían pedir más dinero; faltan que realicen las reuniones correspondientes entre el club italiano y el representante de Molina y culminen los detalles contractuales del jugador.

Nahuel Molina combinaba con Lionel Messi en el Mundial 2026.

El contrato de Nahuel con el "Aleti" culmina el 30 de junio de ese año; de esta manera el equipo madrileño buscaría venderlo en este mercado de pases, aunque medios españoles aseguran que tampoco están desesperados por negociar al lateral de la Selección argentina.

Hace pocos días la Roma anunció la llegada del delantero argentino Santiago Tomás Castro por 35 millones de euros. El jugador llegó procedente del Bologna, mientras que Vélez debería recibir un monto aproximado de €1M, convirtiéndose en la quinta compra más cara del club rojiamarillo.