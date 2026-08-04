Atentos hinchas de Independiente Rivadavia: precio y cómo comprar las entradas para el Maracaná

En este sentido, la Lepra informó que: "Ya se encuentra habilitada la venta de entradas para el partido de visitante por CONMEBOL Libertadores vs Fluminense (IDA) Octavos de Final".

Los tickets tienen un valor de $40.000 para los socios. Por su parte, aquellos que no estén asociados deberán abonar una suma de $80.000 para poder ingresar al estadio. Las mismas se compran a través de la plataforma de Global Fan.

En el mismo posteo, Independiente Rivadavia hizo foco en un aspecto fundamental para poder entrar al Maracaná. "Validación de ingreso al estadio: por las políticas de acceso vigentes en los estadios de Brasil, el ingreso al Maracaná exige validación biométrica", escribió el club.

"Ingresá a http://fluminense.bepass.com.br, cargá tus datos y completá el biométrico. ¿Ya hiciste el biométrico en la fase anterior? No hace falta que lo repitas. De todas formas, si querés podés chequear tu validación en la plataforma", cerró la información.

Independiente Rivadavia y Fluminense, viejos conocidos

Independiente Rivadavia y Fluminense se verán las caras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta no será la primera vez que los equipos se crucen en el verde césped en la actual competición.

Argentinos y brasileros compartieron el Grupo C de esta misma edición. El primer partido entre ambos se disputó en el Maracaná, por la fecha 2. Tras empezar perdiendo, la Lepra lo dio vuelta con los goles de Fabrizio Sartori y Alex Arce.

En Mendoza, por la cuarta fecha del Grupo C, el resultado terminó en tablas. El Azul abrió el marcador de la mano de Alex Arce (el goleador del torneo con ocho conquistas) y Fluminense lo igualó en tiempo de descuento.