Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Libertadores

Atentos hinchas de Independiente Rivadavia: precio y cómo comprar las entradas para el Maracaná

Independiente Rivadavia brindó detalles de la venta de entradas para el partido de ida ante Fluminense, en el Maracaná

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia brindó detalles de la venta de entradas para el partido en el Maracaná.

Independiente Rivadavia brindó detalles de la venta de entradas para el partido en el Maracaná.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Resta una semana para que Independiente Rivadavia afronte un partido histórico. El próximo martes, 11 de agosto, la Lepra dirá presente en el estadio Maracaná. Allí se verá las caras con Fluminense en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En este contexto, desde los canales oficiales de la institución, dieron a conocer los detalles correspondientes a la venta de entradas. Todos aquellos que tengran programado su viaje a Brasil, ya pueden adquirir sus tickets.

Independiente Rivadavia festej&oacute; en el Maracan&aacute; en la actual edici&oacute;n de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia festejó en el Maracaná en la actual edición de la Copa Libertadores.

Venta de entradas para los hinchas de Independiente Rivadavia

Las cuentas oficiales de Independiente Rivadavia brindaron la información necesaria para los hinchas que tengan decidido asistir al partido del próximo martes ante Fluminense, en el estadio Maracaná.

En este sentido, la Lepra informó que: "Ya se encuentra habilitada la venta de entradas para el partido de visitante por CONMEBOL Libertadores vs Fluminense (IDA) Octavos de Final".

Los tickets tienen un valor de $40.000 para los socios. Por su parte, aquellos que no estén asociados deberán abonar una suma de $80.000 para poder ingresar al estadio. Las mismas se compran a través de la plataforma de Global Fan.

En el mismo posteo, Independiente Rivadavia hizo foco en un aspecto fundamental para poder entrar al Maracaná. "Validación de ingreso al estadio: por las políticas de acceso vigentes en los estadios de Brasil, el ingreso al Maracaná exige validación biométrica", escribió el club.

"Ingresá a http://fluminense.bepass.com.br, cargá tus datos y completá el biométrico. ¿Ya hiciste el biométrico en la fase anterior? No hace falta que lo repitas. De todas formas, si querés podés chequear tu validación en la plataforma", cerró la información.

Independiente Rivadavia y Fluminense, viejos conocidos

Independiente Rivadavia y Fluminense se verán las caras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta no será la primera vez que los equipos se crucen en el verde césped en la actual competición.

Argentinos y brasileros compartieron el Grupo C de esta misma edición. El primer partido entre ambos se disputó en el Maracaná, por la fecha 2. Tras empezar perdiendo, la Lepra lo dio vuelta con los goles de Fabrizio Sartori y Alex Arce.

En Mendoza, por la cuarta fecha del Grupo C, el resultado terminó en tablas. El Azul abrió el marcador de la mano de Alex Arce (el goleador del torneo con ocho conquistas) y Fluminense lo igualó en tiempo de descuento.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas