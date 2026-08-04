El secreto del laurel en el celular: por qué todos están guardando una hoja y para qué sirve

Aunque a primera vista la idea de sumar una especia de cocina al teléfono puede resultar extraña, detrás de este hábito hay explicaciones vinculadas tanto a la tradición popular como a la psicología cotidiana.

Este hábito ha comenzado a popularizarse en las redes sociales.

Por qué colocar laurel detrás del celular

El laurel es conocido principalmente por su uso en la gastronomía, aportando aroma y sabor a las comidas. Sin embargo, en el ámbito de los rituales urbanos y las costumbres hogareñas, sus propiedades simbólicas van mucho más allá. Las razones principales por las cuales se aconseja incluirlo en la carcasa del teléfono son: