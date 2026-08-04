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El secreto del laurel en el celular: por qué todos están guardando una hoja y para qué sirve

Si colocas una hoja de laurel atrás de tu celular, podrías ganar una serie de ventajas y beneficios. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Debes renovar la hoja periódicamente para mantener su efectividad. 

Debes renovar la hoja periódicamente para mantener su efectividad. 

Las redes sociales y los portales de tendencias suelen viralizar pequeños secretos caseros que prometen influir en la vida cotidiana de manera económica y sencilla. En los últimos tiempos, un inusual truco se ha ganado la atención de miles de usuarios: guardar una hoja de laurel en la funda del celular.

Aunque a primera vista la idea de sumar una especia de cocina al teléfono puede resultar extraña, detrás de este hábito hay explicaciones vinculadas tanto a la tradición popular como a la psicología cotidiana.

Este h&aacute;bito ha comenzado a popularizarse en las redes sociales.&nbsp;

Este hábito ha comenzado a popularizarse en las redes sociales.

Por qué colocar laurel detrás del celular

El laurel es conocido principalmente por su uso en la gastronomía, aportando aroma y sabor a las comidas. Sin embargo, en el ámbito de los rituales urbanos y las costumbres hogareñas, sus propiedades simbólicas van mucho más allá. Las razones principales por las cuales se aconseja incluirlo en la carcasa del teléfono son:

  • Atracción de prosperidad: tradicionalmente se le atribuyen propiedades energéticas para atraer la buena suerte, abrir caminos y propiciar el éxito económico y laboral.
  • Ancla mental y motivación: al ser el teléfono uno de los objetos que más manipulamos y miramos a lo largo del día, la hoja funciona como un recordatorio visual constante de las metas personales y profesionales que uno desea cumplir.
  • Refuerzo de intenciones: muchos usuarios aprovechan para escribir deseos o palabras clave sobre el vegetal antes de colocarlo, convirtiéndolo en un ejercicio de enfoque diario.
Al laurel se le atribuyen propiedades energ&eacute;ticas para atraer la buena suerte.&nbsp;

Al laurel se le atribuyen propiedades energéticas para atraer la buena suerte.

Cómo realizar este truco

Para poner en práctica este método de forma estética y evitar que la hoja se desarmen o ensucie el aparato, se recomienda seguir ciertos recaudos básicos:

  • Utilizar una hoja seca y entera: es fundamental no colocar hojas húmedas o frescas que puedan liberar humedad y dañar los componentes electrónicos del teléfono. Lo ideal es elegir una hoja de laurel completamente seca y en buen estado.

  • Ubicación discreta: colocarla de manera plana entre la parte trasera del dispositivo y una funda transparente o de silicona, asegurando que no tape la cámara ni los sensores.

  • Renovación periódica: con el paso de las semanas, el material tiende a quebrarse. Los usuarios sugieren cambiarla de manera frecuente para mantener el hábito renovado.

En pocas palabras

  • Laurel en el celular: guardar una hoja de laurel en la funda del móvil es un truco popular con raíces en la tradición.
  • Beneficios atribuidos: se asocia a la atracción de prosperidad, buena suerte, y sirve como ancla mental para reforzar intenciones y metas.
  • Recomendaciones: usar una hoja seca y entera, ubicarla discretamente y renovarla periódicamente para mantener su efectividad simbólica.
Resumen generado por Thinkindot AI

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