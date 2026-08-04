Tres países de América Latina construyen una ruta para que un animal emblemático se reproduzca

Más tarde, en 2018, nació el Plan Jaguar 2030 con el objetivo de unificar el esfuerzo político de los gobiernos de la región. La iniciativa fue impulsada por una alianza entre cuatro organizaciones internacionales: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Panthera, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Wildlife Conservation Society (WCS). Pero, ¿por qué en 2026 son tres los países de América Latina que lideran este sueño?

Los tres países de América Latina que unieron sus selvas para salvar al jaguar

La respuesta está en la Triple Frontera y en un reciente proyecto hídrico. Argentina, Brasil y Paraguay comparten los límites fluviales y boscosos más importantes para la conservación del jaguar, donde las poblaciones de la especie sufrieron el mayor aislamiento en América Latina.

Si bien la iniciativa de mayor alcance, conocida como Jaguar Rivers, también abarca la cuenca alta de Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay constituyen el epicentro geográfico del corredor. En esta etapa, cuatro fundaciones conservacionistas, entre ellas Onçafari, en Brasil, y la Fundación Rewilding, en Argentina, asumieron el liderazgo para conectar la Selva Atlántica con el Gran Chaco, transformando el plan en acciones concretas sobre fincas, bosques y ríos.