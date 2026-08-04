Sin duda, América Latina posee una biodiversidad excepcional. Uno de los animales más representativos de la región es el jaguar, considerado un símbolo de esa riqueza natural. Es así que tres países protagonizan una ruta clave para garantizar la reproducción y la supervivencia de la especie.
Tres países de América Latina construyen una ruta para que un animal emblemático se reproduzca
La iniciativa une a tres países de América Latina en un corredor ecológico vital para la supervivencia del jaguar, buscando reconectar hábitats fragmentados por el avance urbano
El plan consiste en la construcción de "puentes" de selva y bosque que conecten zonas que hoy permanecen aisladas. El avance de las ciudades y las carreteras dejó a los jaguares atrapados en pequeñas islas de vegetación. El proyecto busca unir esos fragmentos de hábitat para que los felinos puedan recorrer largas distancias, encontrarse con otros ejemplares y reproducirse, reduciendo así el riesgo de desaparición de sus poblaciones.
El corredor que busca salvar al jaguar une a tres países de América Latina
La idea original del Corredor Continental del Jaguar surgió en 2006 de la mano del reconocido zoólogo estadounidense Alan Rabinowitz y de la organización Panthera. Su propuesta fue conectar el hábitat del felino a lo largo de toda América Latina, desde México hasta Argentina, mediante una red continua de corredores ecológicos.
Más tarde, en 2018, nació el Plan Jaguar 2030 con el objetivo de unificar el esfuerzo político de los gobiernos de la región. La iniciativa fue impulsada por una alianza entre cuatro organizaciones internacionales: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Panthera, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Wildlife Conservation Society (WCS). Pero, ¿por qué en 2026 son tres los países de América Latina que lideran este sueño?
Los tres países de América Latina que unieron sus selvas para salvar al jaguar
La respuesta está en la Triple Frontera y en un reciente proyecto hídrico. Argentina, Brasil y Paraguay comparten los límites fluviales y boscosos más importantes para la conservación del jaguar, donde las poblaciones de la especie sufrieron el mayor aislamiento en América Latina.
Si bien la iniciativa de mayor alcance, conocida como Jaguar Rivers, también abarca la cuenca alta de Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay constituyen el epicentro geográfico del corredor. En esta etapa, cuatro fundaciones conservacionistas, entre ellas Onçafari, en Brasil, y la Fundación Rewilding, en Argentina, asumieron el liderazgo para conectar la Selva Atlántica con el Gran Chaco, transformando el plan en acciones concretas sobre fincas, bosques y ríos.
En pocas palabras
- Corredor ecológico: Tres países latinoamericanos unen esfuerzos para crear una ruta vital para la supervivencia del jaguar.
- Objetivo principal: Reconectar hábitats fragmentados por el avance urbano y garantizar la reproducción de la especie.
- Iniciativa global: El proyecto busca unir hábitats desde México hasta Argentina, impulsado por organizaciones internacionales y gobiernos.