Durante décadas, Corea del Norte ha buscado afianzar una alianza con América Latina para contrarrestar el aislamiento internacional al que se enfrenta a causa de su programa nuclear y de las sanciones impulsadas por las potencias mundiales, especialmente Estados Unidos.
El país de América Latina que le dio un duro golpe a Corea del Norte y a su estrategia mundial
Corea del Norte sufrió un revés muy importante por parte de un país de América Latina y de Estados Unidos. Todos los detalles
En ese sentido, Venezuela se había convertido en un interlocutor especial para Corea del Norte en su plan estratégico de expansión y alianzas, pero en el último tiempo se dio un golpe de timón que parece haber acabado con ese vínculo, lo que favorece a Estados Unidos.
Corea del Norte y una alianza estratégica con América Latina
En los últimos años, Venezuela había interactuado de manera permanente con Corea del Norte. Era una alianza estratégica que a ambas naciones les convenía para reducir la presión proveniente de Estados Unidos.
Esa alianza tenía un fin diplomático y a nivel de política internacional. Para Venezuela representaba un aliado de temer, para Corea del Norte era una puesta para ingresar a América Latina y romper el cerco impuesto por la ONU y Estados Unidos.
Sin embargo, en los últimos meses todo ha cambiado, ya que la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela y la detención de Nicolás Maduro hizo que las relaciones se modificaran. Corea del Norte ya no es tan bienvenido y la prioridad la posee Estados Unidos.
La relación de Venezuela y Corea del Norte: un vínculo con América Latina de varias décadas
Según explica El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina: "Corea del Norte y Venezuela comparten un pasado que ninguna de las partes quiere recordar. Su problemática historia sugiere que el pragmatismo, más que la fraternidad ideológica de larga data, es lo que ha definido esta relación bilateral y que los impulsores de los lazos entre ambos países son, en cambio, las sanciones estadounidenses y la necesidad ideológica de Maduro de reforzar su postura antiimperialista".
La relación entre ambas naciones comenzó formalmente en la década de 1960, siempre con intermitencias. De hecho, Corea del Norte solo mantiene cuatro embajadas en Amértica Latina: en Brasil, Cuba, Venezuela y México.
Esa relación entre ambas naciones ha posibilitado un apoyo diplomático y en organismos multilaterales frente a sanciones o resoluciones que Estados Unidos promovió en el pasado, pero que ahora, con la intervención del país de Donald Trump todo parece haber cambiado y Corea del Norte lo sufre.