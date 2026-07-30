El país de América Latina que le dio un duro golpe a Corea del Norte y a su estrategia mundial

Esa alianza tenía un fin diplomático y a nivel de política internacional. Para Venezuela representaba un aliado de temer, para Corea del Norte era una puesta para ingresar a América Latina y romper el cerco impuesto por la ONU y Estados Unidos.

Sin embargo, en los últimos meses todo ha cambiado, ya que la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela y la detención de Nicolás Maduro hizo que las relaciones se modificaran. Corea del Norte ya no es tan bienvenido y la prioridad la posee Estados Unidos.

La relación de Venezuela y Corea del Norte: un vínculo con América Latina de varias décadas

Según explica El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina: "Corea del Norte y Venezuela comparten un pasado que ninguna de las partes quiere recordar. Su problemática historia sugiere que el pragmatismo, más que la fraternidad ideológica de larga data, es lo que ha definido esta relación bilateral y que los impulsores de los lazos entre ambos países son, en cambio, las sanciones estadounidenses y la necesidad ideológica de Maduro de reforzar su postura antiimperialista".

La relación entre ambas naciones comenzó formalmente en la década de 1960, siempre con intermitencias. De hecho, Corea del Norte solo mantiene cuatro embajadas en Amértica Latina: en Brasil, Cuba, Venezuela y México.

Esa relación entre ambas naciones ha posibilitado un apoyo diplomático y en organismos multilaterales frente a sanciones o resoluciones que Estados Unidos promovió en el pasado, pero que ahora, con la intervención del país de Donald Trump todo parece haber cambiado y Corea del Norte lo sufre.