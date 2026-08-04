Adiós insecticidas: la mezcla de laurel y clavos de olor que ahuyenta cucarachas

Frente a esta problemática, los especialistas en tendencias de hogar recomiendan volcarse hacia mezclas que actúan directamente mediante barreras sensoriales.

La clave fundamental de este truco reside en la potencia aromática de los ingredientes elegidos. Los aceites esenciales que desprenden las hojas de laurel, fusionados con las notas marcadamente penetrantes de los clavos, generan una atmósfera insoportable para el olfato sumamente desarrollado de estos insectos.

Esta mezcla es efectiva para eliminar a las cucarachas de casa.

Al percibir este intenso olor de forma continua, las cucarachas optan por abandonar el perímetro de manera inmediata, priorizando la huida antes de permanecer en una zona hostil para su supervivencia.

Cómo preparar la mezcla paso a paso

Siguiendo una serie de pasos precisos, es posible fabricar eficaces escudos protectores para los rincones más vulnerables de tu casa:

Consigue un puñado generoso de hojas de laurel (preferentemente frescas o secas) y aproximadamente dos cucharadas de clavos de olor enteros.

Tritura levemente las hojas con las manos y rompe un poco los clavos para acelerar la liberación de sus propiedades esenciales naturales.

Introduce la mezcla dentro de pequeñas bolsitas de tela con trama abierta o gasa para permitir la libre circulación del perfume.

Coloca los envoltorios en el interior de alacenas, debajo del fregadero, detrás de los electrodomésticos o en aquellos puntos críticos donde la humedad favorece la aparición de cucarachas.

Renovar periódicamente el contenido de las bolsitas asegurará que el efecto repelente se mantenga activo a lo largo de las semanas, garantizando un ambiente completamente fresco, limpio y libre de plagas invasivas.