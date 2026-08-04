Introdujeron ratones hace 200 años en una isla y ahora se comen las aves únicas del lugar

Hace más de un siglo, unos pequeños animales llegaron a bordo de barcos humanos a una remota isla del océano Índico. Eran ratones domésticos y, con el paso del tiempo, terminaron convirtiéndose en una de las mayores amenazas para la fauna de la isla Marion, un territorio subantártico administrado por Sudáfrica.
Los roedores, introducidos probablemente por cazadores de focas durante el siglo XIX, encontraron un ecosistema sin depredadores terrestres en esta isla. Durante años se alimentaron principalmente de insectos y otros pequeños organismos, pero el aumento de sus poblaciones y la menor disponibilidad de alimento durante los meses fríos los llevó a cambiar su comportamiento.
Las aves de esta isla nunca aprendieron a defenderse de los ratones y ahora luchan por sobrevivir
Los científicos comenzaron a registrar ataques contra aves marinas a principios de la década de 2000. Los ratones empezaron a morder a polluelos de especies como el albatros errante y el albatros de manto oscuro, causando heridas que pueden terminar con la muerte de las crías. Estas aves evolucionaron durante miles de años en islas donde no existían mamíferos depredadores, por lo que no cuentan con defensas naturales frente a estos ataques.
La situación llevó al desarrollo del proyecto Mouse-Free Marion, una iniciativa impulsada por autoridades ambientales de Sudáfrica y organizaciones de conservación para eliminar completamente a los ratones invasores. El plan contempla distribuir cebos con rodenticida desde helicópteros equipados con sistemas de navegación GPS durante el invierno austral, una estrategia utilizada anteriormente para erradicar roedores en otras islas.
Ratones contra aves: la batalla que pone en juego uno de los santuarios naturales más importantes del planeta
Esta isla es un lugar clave para la conservación de aves marinas. En sus cerca de 300 kilómetros cuadrados se reproducen numerosas especies, entre ellas albatros y petreles amenazados. Los investigadores advierten que, si los ratones continúan expandiéndose, podrían desaparecer localmente varias especies de aves que dependen de este ecosistema.
No sería la primera vez que la isla enfrenta las consecuencias de introducir especies ajenas. En el pasado, también se llevaron gatos para controlar a los roedores, pero los felinos terminaron cazando aves nativas. Tras años de esfuerzos, los gatos fueron erradicados de Marion en 1991, dejando a los ratones como el último gran mamífero invasor del territorio.
En pocas palabras
- Amenaza en la isla: La introducción de ratones hace más de un siglo ahora ataca a las aves únicas.
- Adaptación forzada: Las aves nativas no desarrollaron defensas contra los roedores invasores.
- Solución ecológica: Se implementa un proyecto para erradicar los ratones y proteger la fauna.