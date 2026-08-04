Introdujeron ratones hace 200 años en una isla y ahora se comen las aves únicas del lugar

La situación llevó al desarrollo del proyecto Mouse-Free Marion, una iniciativa impulsada por autoridades ambientales de Sudáfrica y organizaciones de conservación para eliminar completamente a los ratones invasores. El plan contempla distribuir cebos con rodenticida desde helicópteros equipados con sistemas de navegación GPS durante el invierno austral, una estrategia utilizada anteriormente para erradicar roedores en otras islas.

Ratones contra aves: la batalla que pone en juego uno de los santuarios naturales más importantes del planeta

Esta isla es un lugar clave para la conservación de aves marinas. En sus cerca de 300 kilómetros cuadrados se reproducen numerosas especies, entre ellas albatros y petreles amenazados. Los investigadores advierten que, si los ratones continúan expandiéndose, podrían desaparecer localmente varias especies de aves que dependen de este ecosistema.

No sería la primera vez que la isla enfrenta las consecuencias de introducir especies ajenas. En el pasado, también se llevaron gatos para controlar a los roedores, pero los felinos terminaron cazando aves nativas. Tras años de esfuerzos, los gatos fueron erradicados de Marion en 1991, dejando a los ratones como el último gran mamífero invasor del territorio.