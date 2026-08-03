Oportunidad única: ofrecen casa gratis en una isla caribeña a cambio de cuidar cerdos rescatados

La propuesta abarca estadías comprendidas desde mediados de agosto hasta finales de diciembre de 2026, exigiendo un compromiso de apenas 20 horas de labor por semana. A cambio de esta colaboración, el refugio otorga hospedaje sin costo en una cabaña dentro del predio con electricidad, Wi-Fi y comodidades básicas, además de la capacitación necesaria para llevar a cabo las actividades.

Una postal de la belleza de Hawái. Imagen ilustrativa.

Requisitos y tareas en el santuario de la isla caribeña

Ubicado en Keaau, una zona de abundante vegetación a escasos kilómetros del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, el predio brinda a los participantes la posibilidad de disfrutar de playas, senderos y paisajes volcánicos durante sus momentos libres.