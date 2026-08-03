Oportunidad única: ofrecen casa gratis en una isla caribeña a cambio de cuidar cerdos rescatados

Vivir en medio del Caribe del Pacífico y rodeado de paisajes naturales fascinantes es una meta posible gracias a una particular convocatoria internacional. En la Isla Grande de Hawái, Estados Unidos, la organización sin fines de lucro Selah’s Pig Sanctuary abrió una búsqueda de voluntarios para colaborar en el rescate y atención cotidiana de cerdos maltratados, abandonados o recuperados de su estado salvaje.
La propuesta abarca estadías comprendidas desde mediados de agosto hasta finales de diciembre de 2026, exigiendo un compromiso de apenas 20 horas de labor por semana. A cambio de esta colaboración, el refugio otorga hospedaje sin costo en una cabaña dentro del predio con electricidad, Wi-Fi y comodidades básicas, además de la capacitación necesaria para llevar a cabo las actividades.
Requisitos y tareas en el santuario de la isla caribeña
Ubicado en Keaau, una zona de abundante vegetación a escasos kilómetros del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, el predio brinda a los participantes la posibilidad de disfrutar de playas, senderos y paisajes volcánicos durante sus momentos libres.
Quienes resulten elegidos asumen tareas fundamentales para el bienestar de los cerdos rescatados, tales como:
- Alimentación diaria por la mañana y por la tarde.
- Recambio periódico de agua y limpieza de corrales.
- Tareas de enriquecimiento ambiental, atención afectiva y mantenimiento general del lugar.
Desde Selah’s Pig Sanctuary remarcaron que no es requisito indispensable contar con experiencia previa en el rubro, sino exhibir interés genuino y compromiso con el cuidado de la fauna. Los postulantes pueden enviar su solicitud mediante las vías oficiales de la organización, donde se detallan las pautas completas del voluntariado.
En pocas palabras
- Voluntariado único: santuario en Hawái busca voluntarios para cuidar cerdos rescatados.
- Beneficios incluidos: alojamiento gratuito con servicios básicos y Wi-Fi a cambio de 20 horas semanales.
- Tareas a realizar: alimentación, limpieza de corrales y tareas de enriquecimiento ambiental para los animales.