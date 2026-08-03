Nación abonará un bono extraordinario a las Fuerzas Armadas, Federales y penitenciarios

La primera normativa, el Decreto 695/2026, lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti. Su alcance abarca al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), a la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil de Inteligencia del sector.

El bono extraordinario de $50.000 para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas, Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Ampliación del decreto para las Fuerzas Armadas y de seguridad

El Decreto 696/2026 se rubricó junto a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Esta norma extiende el pago del suplemento salarial a todo el esquema de la seguridad federal, en sintonía con las Fuerzas Armadas.

Entre los alcanzados figuran los efectivos en actividad y alumnos de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

A quiénes abarca el bono

Personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).

Policía de Establecimientos Navales en actividad.

Personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en actividad.

Gendarmería Nacional Argentina (GNA) (efectivos en actividad y alumnos).

Prefectura Naval Argentina (PNA) .

Policía Federal Argentina (PFA) .

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) (efectivos en actividad y alumnos).

Servicio Penitenciario Federal (SPF) (personal en actividad y alumnos).

Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

Características de la medida para las Fuerzas Armadas

Según los fundamentos oficiales expuestos en el texto, el haber busca proteger los ingresos de los agentes y mantener los estándares adquisitivos frente al contexto económico actual de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

En el aspecto técnico-salarial, al tratarse de un monto de carácter remunerativo, sobre los $50.000 fijados se realizarán los aportes de ley. Sin embargo, la condición de no bonificable impide que el haber se compute para el cálculo de otros adicionales del recibo salarial.

Por último, el financiamiento estatal saldrá de los créditos presupuestarios ya asignados a las jurisdicciones del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad Nacional.