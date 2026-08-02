Milei descartó un plan platita para 2027, ratificó las reformas en el Central y criticó a Lula

Al analizar los indicadores vigentes, el jefe de Estado destacó que la actividad comercial muestra señales de reactivación y apuntó que existen sectores en constante expansión. Según la visión del Poder Ejecutivo, el consumo registra cifras positivas en áreas vinculadas al entretenimiento y los espectáculos masivos, por lo que desestimó los reclamos planteados por referentes de la cultura sobre la falta de financiamiento público en esa materia.

Javier Milei y Luis Majl.

La reforma del Banco Central impulsada por Javier Milei

El proyecto que enviará el Ejecutivo para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) constituye uno de los ejes centrales del plan oficial. Esta medida busca prohibir por norma legal la emisión monetaria destinada a financiar el déficit del Tesoro Nacional, un mecanismo que la actual gestión señala como la causa fundamental de los procesos inflacionarios registrados durante las últimas décadas.

El presidente ratificó que esta reforma monetaria busca atacar lo que calificó como el corazón de la decadencia económica argentina. Con la modificación del texto normativo de la entidad monetaria, el gobierno nacional pretende blindar la estabilidad cambiaria y asegurar la independencia operativa del organismo regulador frente a futuros ciclos políticos impulsados por Javier Milei.

Asimismo, el oficialismo prevé tratar esta iniciativa legislativa junto a un paquete de proyectos orientados a la contención del gasto público y la desregulación de los mercados de capitales. De acuerdo con lo manifestado por fuentes oficiales, la propuesta ingresará para su debate en la Cámara de Diputados, donde la bancada de La Libertad Avanza buscará construir alianzas con sectores aliados.

Las posturas internacionales de Javier Milei y sus críticas a Lula

En otro tramo de la entrevista, la política exterior volvió a ocupar un lugar destacado cuando el mandatario fue consultado sobre las relaciones bilaterales en América Latina. El mandatario nacional ratificó sus duras críticas hacia el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien definió en términos descalificadores en el marco de sus condenas judiciales pasadas en la justicia de ese país.

El presidente argentino insistió en que sus posturas diplomáticas responden a convicciones ideológicas y no a estrategias defensivas de tipo formal. Al fundamentar sus declaraciones, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, expresó que la anulación de los procesos judiciales contra el líder brasileño se debió a cuestiones procesales y de procedimiento, sin que eso implique, a su criterio, una ratificación de inocencia.

Crisis diplomática. Javier Milei y Lula da Silva.

Respecto al panorama político local, el jefe de Estado también dedicó conceptos críticos hacia la administración de la provincia de Buenos Aires. En sus declaraciones periodísticas, cuestionó el modelo de gestión provincial al asociarlo con recetas económicas de intervención estatal que, según su evaluación, impiden el crecimiento productivo del territorio bonaerense frente a Mendoza y otras jurisdicciones.

Finalmente, el mandatario reiteró que su competencia política se da contra sus propias metas presupuestarias y compromisos asumidos ante el electorado. Afirmó que Javier Milei continuará promoviendo la transformación del Estado nacional y descartó alianzas o convergencias con el pasado, ratificando el rumbo de las medidas que el Poder Ejecutivo implementa desde el 10 de diciembre.