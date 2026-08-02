Javier Milei aseguró que ya definió a su candidato a vice para las próximas elecciones

"Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo", reconoció al ser consultado sobre el impacto directo en la población.

Para consolidar el rumbo, situó como prioridad legislativa para este semestre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) con el fin de prohibir por ley la emisión monetaria para financiar al Tesoro. "No alcanza con haber saneado el balance si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita. Por eso la misión única de preservar el valor de la moneda tiene que quedar escrita en la ley", enfatizó.

La eliminación de las PASO y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central serán dos de los debates clave impulsados por el Ejecutivo en el Parlamento.

Elogios a la Patagonia y el avance del RIGI

Respecto a la relación con los organismos multilaterales, el presidente afirmó que el programa argentino "sobrecumple todas las metas" ante el FMI y celebró el nivel de divisas captadas mediante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), detallando proyectos aprobados por más de 46.000 millones de dólares.

El gobierno destacó que el régimen RIGI ya aprobó inversiones por más de 46.000 millones de dólares con fuerte impacto en las provincias patagónicas.

Finalmente, ponderó el acompañamiento de los gobernadores patagónicos Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) a las leyes clave de la Casa Rosada. No obstante, al ser consultado sobre proyectos de infraestructura para el agro, descartó cualquier intervención directa del Estado: "No planeo tomar al sector privado de la mano y decirle dónde invertir; vinimos a sacarle el Estado de encima al sector privado", concluyó.