El presidente Javier Milei volvió a mover el tablero político al asegurar que ya tiene elegido a su compañero de fórmula para disputar la reelección en los próximos comicios de 2027. Si bien optó por mantener en estricta reserva la identidad de su candidato a vicepresidente, la definición ratifica la estrategia del oficialismo de cara al calendario electoral.
Javier Milei aseguró que ya definió a su candidato a vice para las próximas elecciones
El presidente aseguró que tiene a su compañero de fórmula y reforzó su postura contra las PASO. No dio el nombre de quien lo acompañará
En una entrevista concedida al Diario de Río Negro, el Jefe de Estado reafirmó además su firme postura de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Desde incluso antes de ser presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas que deberían resolver puertas adentro", sostuvo Milei, argumentando que el sistema representa un costo de 250 millones de dólares anuales para el Estado.
Blindaje al Banco Central y proyecciones económicas
En el plano económico, Javier Milei destacó el superávit fiscal, la desaceleración inflacionaria y la salida del cepo, proyectando un ciclo de tres años consecutivos de crecimiento del PBI.
"Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo", reconoció al ser consultado sobre el impacto directo en la población.
Para consolidar el rumbo, situó como prioridad legislativa para este semestre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) con el fin de prohibir por ley la emisión monetaria para financiar al Tesoro. "No alcanza con haber saneado el balance si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita. Por eso la misión única de preservar el valor de la moneda tiene que quedar escrita en la ley", enfatizó.
Elogios a la Patagonia y el avance del RIGI
Respecto a la relación con los organismos multilaterales, el presidente afirmó que el programa argentino "sobrecumple todas las metas" ante el FMI y celebró el nivel de divisas captadas mediante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), detallando proyectos aprobados por más de 46.000 millones de dólares.
Finalmente, ponderó el acompañamiento de los gobernadores patagónicos Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) a las leyes clave de la Casa Rosada. No obstante, al ser consultado sobre proyectos de infraestructura para el agro, descartó cualquier intervención directa del Estado: "No planeo tomar al sector privado de la mano y decirle dónde invertir; vinimos a sacarle el Estado de encima al sector privado", concluyó.
En pocas palabras
- Javier Milei confirmó la elección de su candidato a vicepresidente para las próximas elecciones, manteniendo la identidad en reserva.
- El presidente reiteró su oposición a las PASO, argumentando que solo generan gasto público innecesario.
- Se destacó el superávit fiscal, la desaceleración inflacionaria y el blindaje del Banco Central mediante ley para evitar la emisión monetaria.