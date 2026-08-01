El gobernador Alfredo Cornejo insistió este viernes en que Mendoza tiene por ley la celebración de las Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas (PASO), en un contexto en el que el gobierno nacional las va a eliminar y ratifcó que habrá primarias en la provincia. El mandatario se refirió al tema durante la toma de posesión de la central hidroeléctrica Los Nihuiles.
Alfredo Cornejo ratificó las PASO en Mendoza para 2027 y no esquiva el debate por la alianza con Javier Milei
El gobernador remarcó que podría haber unos cambios en la Ley de PASO local para hacerlas más ágiles. Hay "vocación de seguir" en la alianza con Javier Milei
A pesar de que afirmó que no es un tema que esté en la agenda de los mendocinos, señaló: "En Mendoza las elecciones se hacen de manera desdoblada por norma, y no hay ninguna intención de modificar la ley que fija esos plazos. El mandatario admitió que podría haber "algunos retoques" para agilizar el mecanismo, pero remarcó que las PASO son una herramienta históricamente utilizada por los principales partidos de la provincia".
En una recorrida con periodistas en San Rafael, Cornejo evitó confirmar si Mendoza votará separada de la Nación en 2027 dejando esa incógnita abierta pese a ratificar el esquema de primarias y reconocer que tendrá algunos cambios para hacerla más ágil.
La continuidad de la alianza con Milei
Al ser consultado sobre la posibilidad de ir en una nueva alianza para las elecciones del 2027 con la Libertad Avanza, remarcó: "Aspiramos a seguir en el mismo esquema que el de octubre de 2025 y el de febrero del 2026".
Sin PASO nacional, pero sí provinciales
La estrategia de Cornejo combina dos posiciones que a primera vista podrían parecer contradictorias: defender las primarias en Mendoza mientras sus legisladores negocian en el Congreso la suspensión de las PASO a nivel nacional, tal como pide la Casa Rosada. Fuentes del cornejismo explican esa aparente paradoja en los propios resultados: en la provincia, las primarias sirvieron en 2019 para ordenar la interna entre Rodolfo Suárez y Omar De Marchi, y más recientemente para dirimir la disputa entre el propio Cornejo y Luis Petri.
Lo que viene
Con la alianza ratificada y las primarias provinciales confirmadas, el próximo capítulo pasa por definir candidaturas. Ahí aparecen los nombres que ya empiezan a sonar puertas adentro de Cambia Mendoza —como el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar— y las tensiones con dirigentes libertarios como Luis Petri, que buscan un lugar propio en la boleta de 2027. Cornejo, que no puede competir por la reelección, deberá administrar ese equilibrio en los próximos meses, mientras sostiene que el modelo de gestión conjunta con La Libertad Avanza debe tener continuidad "en el tiempo".
En pocas palabras
- Alfredo Cornejo ratificó las PASO en Mendoza para 2027, pese a la posible eliminación a nivel nacional.
- El gobernador evitó confirmar si Mendoza votará separada de la Nación en 2027.
- Cornejo aspira a continuar la alianza para 2027 con La Libertad Avanza.