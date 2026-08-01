Alfredo Cornejo ratificó las PASO en Mendoza para 2027 y no esquiva el debate por la alianza con Javier Milei

La continuidad de la alianza con Milei

Al ser consultado sobre la posibilidad de ir en una nueva alianza para las elecciones del 2027 con la Libertad Avanza, remarcó: "Aspiramos a seguir en el mismo esquema que el de octubre de 2025 y el de febrero del 2026".

Sin PASO nacional, pero sí provinciales

La estrategia de Cornejo combina dos posiciones que a primera vista podrían parecer contradictorias: defender las primarias en Mendoza mientras sus legisladores negocian en el Congreso la suspensión de las PASO a nivel nacional, tal como pide la Casa Rosada. Fuentes del cornejismo explican esa aparente paradoja en los propios resultados: en la provincia, las primarias sirvieron en 2019 para ordenar la interna entre Rodolfo Suárez y Omar De Marchi, y más recientemente para dirimir la disputa entre el propio Cornejo y Luis Petri.

El presidente Javier Milei junto al gobernador Alfredo Cornejo.

Lo que viene

Con la alianza ratificada y las primarias provinciales confirmadas, el próximo capítulo pasa por definir candidaturas. Ahí aparecen los nombres que ya empiezan a sonar puertas adentro de Cambia Mendoza —como el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar— y las tensiones con dirigentes libertarios como Luis Petri, que buscan un lugar propio en la boleta de 2027. Cornejo, que no puede competir por la reelección, deberá administrar ese equilibrio en los próximos meses, mientras sostiene que el modelo de gestión conjunta con La Libertad Avanza debe tener continuidad "en el tiempo".