Fuertes expectativas tiene el Gobierno de Mendoza en concesionar el 100% de las acciones del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. Hinisa, compañía que estuvo a cargo de la concesión, estaba conformada por el 51% de Pampa Argentina y el 49% de la estatal Emesa.
Concesión del 100% de Los Nihuiles: la forma de asegurar la continuidad de la energía hidroeléctrica
La Provincia se hizo cargo de las cuatro centrales de Los Nihuiles y los concesionará por 30 años. Se prevé una inversión inicial de 200 millones de dólares
Una de las condiciones más fuertes en el pliego de licitación refiere a la inversión de 200 millones de dólares en la infraestructura.
Dos de las cuatro centrales están fuera de servicio tras el aluvión extremo de enero del año pasado y, si bien se han hecho tareas de remediación, restan trabajos para ponerlas operativas.
El rol de Los Nihuiles en la generación de energía para la provincia
Se lanzará una licitación nacional e internacional en la que, además de la Provincia, en el proceso participará la Nación, debido a que la energía producida se le entrega al sistema interconectado nacional. El Gobierno provincial está confiado en que habrá interesados para la continuidad de la operación, tras vencerse la concesión.
La presencia del gobernador Alfredo Cornejo en la toma de posesión tiene una carga simbólica adicional, al recordarse la ocasión en que Felipe Llaver intentó tomar por la fuerza ese activo para la Provincia, crispando la relación política con su correligionario y amigo entrañable Raúl Alfonsín. El tiempo le daría la razón al histórico caudillo radical, al ser traspasada la pertenencia de ese patrimonio a Mendoza.
Con el paso de los años, las energías renovables y limpias cobran más vigor en el mundo, y en particular en nuestro territorio, por la sostenibilidad ambiental. La energía de Los Nihuiles representan el 30% de la generación energética provincial, mientras que sigue creciendo la producción solar, que ya alcanza el 50% de la matriz mendocina.
El factor energético es crucial por lo que demandan los desarrollos de la actividad productiva, desde la minería hasta el procesamiento de datos, que cuentan con regímenes privilegiados impositivos para promover inversiones a escala mundial.