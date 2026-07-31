Concesión del 100% de Los Nihuiles: la forma de asegurar la continuidad de la energía hidroeléctrica

La presencia del gobernador Alfredo Cornejo en la toma de posesión tiene una carga simbólica adicional, al recordarse la ocasión en que Felipe Llaver intentó tomar por la fuerza ese activo para la Provincia. Foto: Cristian Morón

El rol de Los Nihuiles en la generación de energía para la provincia

Se lanzará una licitación nacional e internacional en la que, además de la Provincia, en el proceso participará la Nación, debido a que la energía producida se le entrega al sistema interconectado nacional. El Gobierno provincial está confiado en que habrá interesados para la continuidad de la operación, tras vencerse la concesión.

La presencia del gobernador Alfredo Cornejo en la toma de posesión tiene una carga simbólica adicional, al recordarse la ocasión en que Felipe Llaver intentó tomar por la fuerza ese activo para la Provincia, crispando la relación política con su correligionario y amigo entrañable Raúl Alfonsín. El tiempo le daría la razón al histórico caudillo radical, al ser traspasada la pertenencia de ese patrimonio a Mendoza.

Con el paso de los años, las energías renovables y limpias cobran más vigor en el mundo, y en particular en nuestro territorio, por la sostenibilidad ambiental. La energía de Los Nihuiles representan el 30% de la generación energética provincial, mientras que sigue creciendo la producción solar, que ya alcanza el 50% de la matriz mendocina.

El factor energético es crucial por lo que demandan los desarrollos de la actividad productiva, desde la minería hasta el procesamiento de datos, que cuentan con regímenes privilegiados impositivos para promover inversiones a escala mundial.