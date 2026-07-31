Cornejo tomó posesión de Los Nihuiles y planea concesionarlos por 30 años

las centrales Nihuil I, II y III;

las estaciones transformadoras e interconexiones;

las presas El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas y Valle Grande;

el resto de las instalaciones, equipos y activos contemplados en la concesión.

Foto: Cristian Morón

La central hidroeléctrica Los Nihuiles volvió a posesión de Mendoza

Alfredo Cornejo, acompañado por dos sanrafaelinas, la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Energía, Jimena Latorre, fue el encargado de oficializar la toma de posesión del Gobierno del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.

"Es muy relevante porque hemos podido recuperar la propiedad de estas centrales para Mendoza. Vamos a recibir recursos nuevos en esa licitación, en la que vamos a ver qué ofertas se hacen, y además se van a hacer grandes inversiones para sostener la operatividad y poder generar energía", expresó el gobernador en San Rafael.

El contrato original de concesión venció el 1 de junio de 2024. Tras ese vencimiento, el Gobierno dispuso un período de transición para garantizar la continuidad operativa y la seguridad del sistema durante el traspaso.

Aunque la entrega ya se concretó, la empresa Hinisa y Mendoza acordaron un período adicional de 90 días de colaboración para facilitar el traspaso de la operación y el mantenimiento, especialmente en el intercambio de información técnica sobre el funcionamiento del sistema.

Foto: Cristian Morón

El gobernador Cornejo aceptó recibir los bienes en el estado en que se encuentran, incluso aquellos que fueron afectados por un incendio ocurrido en enero de 2025.

"Hay dos centrales que se cayeron por accidentes climáticos, la 2 y la 3. Se van a renovar la 1 y la 4, se va a renovar la tecnología, se va a hacer mucho más eficiente la generación de energía y eso lo van a hacer los nuevos concesionarios. A la Provincia le va a quedar el remanente de la venta de las acciones y más energía. Ese es el beneficio concreto que vamos a tener en esta nueva elección", aseguró el mandatario tras el acto.

La nueva licitación, que otorgará una concesión por otros 30 años, incluirá las 4 centrales y se hará en conjunto con Nación. Se definirá "en tres meses" calculó Cornejo.

Nota en proceso