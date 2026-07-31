Diego Santilli pidió la renuncia de Victoria Villarruel tras sus dichos contra Javier Milei

"Que dé un paso al costado"

En una entrevista de radio, Santilli salió con los tapones de punta para dejar bien clara la postura del gobierno nacional. El jefe de Gabinete no se guardó nada y apuntó directamente contra la actitud de la vicepresidenta, remarcando que en el equipo oficial no hay lugar para críticas de este tipo y que, si alguien no comparte la línea del presidente, lo mejor es que se aleje.

"Si hay una persona que no está de acuerdo, que de un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita", lanzó Santilli sin vueltas. De esta manera, el jefe de gabinete dejó en evidencia la enorme tensión que hay en la Casa Rosada con la vicepresidenta.