La pelea en el Gobierno sumó un nuevo cruce muy duro. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, le pidió directamente la renuncia a la vicepresidenta Victoria Villarruel después de los mensajes que ella publicó en redes sociales atacando al presidente Javier Milei.
Diego Santilli pidió la renuncia de Victoria Villarruel tras sus dichos contra Javier Milei
El jefe de gabinete Diego Santilli cruzó a la vicepresidenta luego de que cuestionara duramente al presidente en redes. La invitó a dar un paso al costado
"Que dé un paso al costado"
En una entrevista de radio, Santilli salió con los tapones de punta para dejar bien clara la postura del gobierno nacional. El jefe de Gabinete no se guardó nada y apuntó directamente contra la actitud de la vicepresidenta, remarcando que en el equipo oficial no hay lugar para críticas de este tipo y que, si alguien no comparte la línea del presidente, lo mejor es que se aleje.
"Si hay una persona que no está de acuerdo, que de un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita", lanzó Santilli sin vueltas. De esta manera, el jefe de gabinete dejó en evidencia la enorme tensión que hay en la Casa Rosada con la vicepresidenta.
Duros mensajes en las redes sociales
El enojo del Gobierno saltó después de que Villarruel escribiera un duro mensaje en su cuenta de X contra el presidente. En esa publicación, la vicepresidenta puso en duda el estado de Milei y criticó de lleno lo que escribe en Internet.
"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", escribió Villarruel. Además, agregó de forma picante: "El presidente no puede haber twitteado semejante estupidez".
Para cerrar su mensaje, Villarruel exigió que muestren las pruebas de las cosas que se dicen sobre ella y le tiró un dardo a la diputada Lilia Lemoine, a quien acusó de inventar historias llamándola "cerebro de microbio".
En pocas palabras
- Santilli pidió la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel tras sus cruces con Javier Milei.
- La vicepresidenta cuestionó duramente al presidente en redes sociales y puso en duda su estado.
- Santilli afirmó que quien no esté de acuerdo con la línea del presidente debe "dar un paso al costado".