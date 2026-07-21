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Receso invernal

Con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza, la mesa política se reunió para rearmar la agenda legislativa

El objetivo fue delinear la agenda legislativa de cara a la próxima mitad de año teniendo en cuenta que el Congreso retomará las actividades el 6 de agosto

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Karina Milei en el encuentro que mantuvo este martes el equipo clave del gobierno libertario.

Karina Milei en el encuentro que mantuvo este martes el equipo clave del gobierno libertario.

En medio del receso invernal en el Congreso, la mesa política del gobierno nacional se reunió este martes en las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la presencia de las primeras líneas libertarias, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo fue delinear la agenda legislativa de cara al segundo semestre.

Del encuentro participaron además el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Los senadores y diputados nacionales volverán a sus actividades el 6 de agosto.

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