Con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza, la mesa política se reunió para rearmar la agenda legislativa

Del encuentro participaron además el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Los senadores y diputados nacionales volverán a sus actividades el 6 de agosto.