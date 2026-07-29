Darío Genua renunció a Ciencia y Tecnología tras la reestructuración del Gabinete

Diego Santilli gana poder dentro del Gabinete.

Asimismo, la transición requirió conciliar agendas entre las distintas áreas operativas para evitar la paralización de expedientes administrativos en trámite. Fuentes oficiales confirmaron que la firma de decretos pendientes aceleró el desenlace definitivo durante las primeras horas de la jornada.

La reestructuración que recortó poder en la Secretaría de Innovación

El debilitamiento de la Secretaría de Innovación comenzó formalmente con la firma del Decreto 581/2026, normativa que dispuso la redistribución de atribuciones dentro del esquema estatal. La medida quitó de su órbita dependencias de gran peso regulatorio y operativo en materia de telecomunicaciones y servicios postales.

A partir de dicha resolución, el Ente Nacional de Comunicaciones y la Agencia de Acceso a la Información Pública quedaron alineados de forma directa con la conducción del jefe de Gabinete. En tanto, las empresas públicas Correo Argentino y Arsat pasaron a ser supervisadas por la Vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Gustavo Coria.

Pese a la drástica reducción de facultades, el área recortada aún mantiene bajo su ámbito técnico a entidades como el CONICET, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la firma estatal VENG.

Los equipos técnicos de la cartera científica manifestaron su preocupación por el impacto de esta reorganización en la ejecución de las partidas presupuestarias. Sin embargo, las autoridades garantizaron el normal funcionamiento de los proyectos de investigación aplicada.

Los avances de Diego Santilli sobre la Secretaría de Innovación

El reordenamiento interno reflejó la consolidación de Diego Santilli en el diseño organizativo del Poder Ejecutivo. Tras su llegada al cargo, la reorganización en torno a la Secretaría de Innovación formó parte de una serie de movimientos tácticos destinados a unificar la toma de decisiones administrativas.

En los pasillos de la Casa Rosada indicaron que las modificaciones operativas buscaron dotar de mayor agilidad a la supervisión de las empresas estatales. No obstante, en los sectores políticos del oficialismo se interpretó el cambio como un desplazamiento gradual de los cuadros técnicos vinculados al asesor estratégico de la Presidencia.

El entorno del ministro aclaró que las decisiones respondieron al objetivo de reordenar la estructura ministerial bajo su mando directivo. Desde esa perspectiva, el relevo de autoridades se encuadró dentro de la conformación de un equipo de trabajo adaptado a las metas prioritarias de la nueva fase gubernamental.

La reconfiguración también busca centralizar el control de las licitaciones públicas en el sector tecnológico. De este modo, la centralización administrativa otorgará mayor capacidad de auditoría a la jefatura ministerial sobre cada organismo descentralizado.