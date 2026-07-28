Polvaredas, un pueblo donde todo pasa frente al mismo almacén: un crimen, una llamada y un robo en vivo

Polvaredas, un pueblo de aproximadamente 100 habitantes es el escenario de diversos problemas entre familias y casos policiales.

Mientras la conversación seguía abierta, Norma salió corriendo porque un hombre intentaba llevarse los materiales de construcción que tenía apilados frente a su casa. Los gritos fueron subiendo de tono. Ella lo enfrentó. Él, según contaría minutos después, intentó arrojarle un listón de madera. Ella logró esquivarlo.

Recién cuando el hombre se alejó volvió al teléfono. "Perdoname... me estaban robando", contó aún agitada por la situación.

La historia, increíble pero cierta, terminó con un joven colombiano detenido, que va a ser extraditado a Chile cuando se reabra el Paso Cristo Redentor que está cortado desde el 14 de julio, según le informó la Policía.

Un pueblo de apenas 100 habitantes

La entrevista había comenzado con otro objetivo: entender cómo se vive hoy en Polvaredas, un paraje de alta montaña donde residen alrededor de 100 personas, hay una pequeña escuela y un único almacén que abastece a buena parte de los vecinos y de quienes pasan por la Ruta 7 rumbo a Chile.

Norma está detrás de ese mostrador desde hace años. Por eso conoce prácticamente a todos.

También fue una de las principales testigos de la pelea ocurrida el 19 de julio pasado, un enfrentamiento entre integrantes de dos familias cuya relación, según relató, arrastra viejos conflictos. La discusión comenzó frente a su vivienda y terminó con dos jóvenes gravemente heridos, por un arma blanca, uno de los cuales -Gabriel Cruz Jara- murió poco después.

La imagen de aquella tarde sigue persiguiéndola.

Relató que todavía no consigue borrar de su memoria la cara del muchacho mientras esperaba ayuda y que por ese motivo comenzó un tratamiento psicológico.

Una llamada que terminó con otro hecho policial

Lo que parecía una entrevista de Diario UNO para reconstruir aquel episodio terminó convirtiéndose, inesperadamente, en otro hecho policial.

Tras retomar la comunicación, Norma explicó que el hombre había intentado robarle los materiales que guardaba en el ingreso de su casa. Sin perder tiempo, cortó la llamada para comunicarse con la Policía.

El operativo terminó horas después con la detención del sospechoso.

De acuerdo con la información oficial, se trata de un ciudadano colombiano con nacionalidad chilena que había sido extraditado desde Argentina y debía regresar a Chile. Sin embargo, el intenso temporal de nieve que mantiene cerrado el paso internacional le impidió cruzar la cordillera.

Mientras esperaba la reapertura del corredor, permanecía en los vagones ferroviarios abandonados de Polvaredas. Los investigadores intentan establecer si buscaba los listones de madera para utilizarlos como combustible en medio de las temperaturas extremas que afectan a la alta montaña.

Actualmente está detenido y a disposición de Gendarmería.

El pueblo donde todo parece ocurrir delante del mismo almacén

Resulta difícil encontrar un lugar más pequeño que Polvaredas.

Allí casi todo pasa frente al almacén de Norma.

Primero fue la pelea que terminó de la peor manera. Días después, mientras intentaba contar cómo había cambiado la vida del pueblo desde aquel episodio, tuvo que abandonar la conversación para defender sus propias pertenencias.

Cuando volvió al teléfono, todavía estaba agitada.

La entrevista ya no era la misma.

Tampoco el retrato de Polvaredas.

Porque a veces una historia sobre un pueblo no necesita grandes descripciones. Basta con una llamada telefónica interrumpida por un robo para entender que, entre la nieve, el aislamiento y los conflictos que arrastran algunos vecinos, la tranquilidad puede quebrarse en cuestión de segundos.