Se ha vuelto compleja la investigación que busca esclarecer el crimen del adolescente de 17 años que fue apuñalado en Polvaredas. No sólo por la falta de cámaras de seguridad y la dificultad para tomar declaración a los testigos, sino principalmente por el fuerte temporal que afecta esa zona de alta montaña.
Crimen en Polvaredas: el prófugo que escapó de la Policía en medio del temporal de nieve
La investigación por el crimen de Gabriel Emanuel Cruz Jara (17), ocurrido en ese pueblo de alta montaña, avanza en medio de un temporal de nieve histórico
Ahora, las autoridades buscan atrapar al cuarto sospechoso del hecho de sangre.
Tras la pelea entre dos grupos de jóvenes que ocurrió el domingo por la noche y se cobró la vida de Gabriel Emanuel Cruz Jara (17), los investigadores comenzaron a desentrañar quiénes fueron los autores de las puñaladas que le quitaron la vida y dejaron malherido a su hermano, Lucas Iván Cruz Jara (20).
Si bien en un principio una pareja fue detenida, finalmente se determinó que participó de una discusión anterior pero no del momento del crimen. La pesquisa se direccionó hacia otros 4 sospechosos, de los cuales 3 ya fueron detenidos. Quedaron a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien definió sólo la imputación de Jonathan Piotto Díaz (35) y Ángel Piotto Díaz (34) por el delito de homicidio simple en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa. El tercero recuperó la libertad, por eso no se da a conocer su nombre.
El cuarto sospechoso del crimen
Los pesquisas están tratando de dar con el último prófugo de la investigación. La gran incógnita es si alcanzó a bajar de la zona de alta montaña antes del temporal de nieve que motivó la evacuación de un centenar de personas incluidas aquellas que, justamente, viven en Polvaredas.
De hecho, en la noche del domingo cuando ocurrió el crimen personal de Policía Científica junto a investigadores lograron subir en la camioneta propia hasta esa localidad ubicada a pocos kilómetros del cruce fronterizo con Chile. Sin embargo, para el lunes siguiente ya debieron hacerlo con cadenas en las ruedas y luego con colaboración de los vehículos de comisarías ubicadas en el corazón de la montaña.
Mientras los policías buscan el paradero del cuarto sospechoso, los familiares de la víctima del crimen difundieron un mensaje en redes sociales solicitando ayuda para costear los servicios de sepelio del adolescente de 17 años.
El crimen en Polvaredas
En la mañana del domingo 19 de julio, en la previa a la final del Mundial entre Argentina y España, se produjo una vehemente discusión entre 2 de las familias que viven en el pequeño pueblo montañés de Polvaredas. La investigación sostiene que una de las familias acusó a los hermanos Cruz Jara de haberles roto los vidrios de su camión que estaba estacionado en la calle.
En horas de la noche, los hermanos fueron a buscar a sus rivales. Ambos terminaron gravemente apuñalados. Gabriel Cruz sufrió una certera herida de arma blanca en el tórax que le perforó el pulmón y le quitó la vida a los pocos minutos. Su hermano mayor, quien es trapito en la zona de Puente del Inca, sufrió aproximadamente 10 lesiones de arma blanca. Fue trasladado al Hospital de Uspallata y luego derivado al Hospital Central. En ese nosocomio fue estabilizado y quedó internado en sala común.
En pocas palabras
- Crimen en Polvaredas: investigadores avanzan en medio de un temporal de nieve histórico para esclarecer el asesinato de Gabriel Emanuel Cruz Jara (17).
- Búsqueda del prófugo: la Policía busca al cuarto sospechoso, tarea dificultada por la falta de cámaras de seguridad.
- Conflicto familiar: el hecho se originó tras una disputa entre dos familias del pueblo por daños a un vehículo.