Reforma del BCRA: Nieri respaldó el plan de Milei y puso a Mendoza como ejemplo de disciplina fiscal

Para Nieri, el punto más importante no es solamente lo que el gobierno está haciendo actualmente con el Banco Central, sino dejar esas reglas escritas para que puedan sostenerse más allá de una administración.

Nieri y una coincidencia que viene de 2022

Nieri explicó que su proyecto de 2022 tenía como uno de sus principales objetivos acotar la posibilidad de emisión y evitar que el Banco Central fuera utilizado para cubrir las necesidades del Tesoro.

En ese sentido, encontró una coincidencia directa con la propuesta de Milei.

El mendocino sostuvo que actualmente el Gobierno está administrando el BCRA bajo varios de esos lineamientos, pero consideró positivo que ahora se busque transformarlos en una obligación legal.

“Lo que es bueno es dejarlo escrito, dejarlo escrito en una ley”, afirmó.

La reforma anunciada por Milei plantea precisamente prohibir que el Banco Central financie directa o indirectamente al Tesoro, una de las modificaciones centrales para intentar impedir que el déficit fiscal vuelva a ser cubierto mediante emisión monetaria.

El mendocino pidió “blindar” al Banco Central

Nieri también coincidió con otro de los puntos de la reforma:fortalecer la independencia del Banco Central.

Según explicó, cuando presentó su iniciativa había decidido concentrarse principalmente en limitar la emisión y no avanzar sobre el mecanismo político para designar y remover a las autoridades del organismo.

Ahora, sin embargo, consideró positiva la inclusión de la independencia del BCRA en la propuesta oficial.

El diputado planteó incluso que algunos de estos principios deberían alcanzar un nivel de protección todavía mayor.

“Eventualmente, si alguna vez se pudiera, algunos puntos de estos, incluso dejarlos plasmados en la Constitución”, sostuvo.

Para Nieri, el objetivo es evitar que una futura administración pueda volver a utilizar la autoridad monetaria para resolver problemas fiscales. “Blindarlo completamente”, resumió durante la entrevista con Diario UNO.

¿Qué impacto puede tener en las provincias?

La pregunta tiene una particular relevancia para Nieri por su experiencia como exministro de Hacienda de Mendoza.

El diputado evitó plantear la reforma como un beneficio exclusivo para Mendoza y sostuvo que el principal impacto positivo para las provincias estaría en la estabilidad macroeconómica que podría generar un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda.

“Beneficia a las provincias y beneficia a cada uno de nosotros”, afirmó.

Según su razonamiento, si el BCRA tiene un objetivo central vinculado con la estabilidad de precios y no existen otros objetivos que entren en conflicto con esa función, se reducen las posibilidades de que la política monetaria termine subordinada a las necesidades fiscales.

El gobernador Alfredo Cornejo ponderó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Su diputado, Lisandro Nieri, recordó que Mendoza fue pionera en trabajar en el orden fiscal y aseguró que hoy todos los partidos coinciden en ese camino.

“Si el Banco Central tiene un único objetivo y no hay un choque de objetivos, que es la estabilidad de los precios, la estabilidad de la moneda, nosotros no vamos a tener inflación”, sostuvo.

Para las provincias, esto podría significar un escenario de mayor previsibilidad para presupuestar, planificar obras, administrar salarios y tomar decisiones de inversión.

Pero Nieri hizo una aclaración importante: el beneficio no debería pensarse solamente en términos de fondos que Nación envíe a Mendoza o a las demás jurisdicciones.

“No busquemos particularmente para Mendoza. Es un orden, una estabilidad macroeconómica para todos los argentinos”, remarcó.

El efecto indirecto: menos inflación y más previsibilidad

El razonamiento de Nieri apunta a una cuestión central de las finanzas provinciales.

Una economía con menor inflación permite que los gobiernos puedan proyectar con mayor precisión sus ingresos y gastos. También reduce la incertidumbre para empresas y familias y facilita la planificación de inversiones.

Por eso, el diputado considera que la reforma del BCRA puede tener un efecto que vaya mucho más allá del funcionamiento de la entidad monetaria.

El objetivo sería consolidar un esquema en el que el Estado no pueda recurrir a la emisión para cubrir un déficit, obligando a que las cuentas públicas mantengan una mayor disciplina.

Nieri considera que la actual gestión ya está avanzando en esa dirección, pero que la importancia de la reforma está en establecer límites permanentes.

Una advertencia: la estabilidad todavía no alcanza para todos

Sin embargo, el diputado mendocino introdujo una segunda mirada sobre el programa económico de Milei.

Nieri reconoció que la baja de la inflación y el orden fiscal son avances importantes, pero sostuvo que todavía existe una brecha entre la mejora de los indicadores macroeconómicos y la situación cotidiana de muchas familias.

El exministro diferenció entre los sectores que ya muestran una fuerte capacidad de crecimiento y aquellos que todavía no logran recuperar el ritmo.

Entre los primeros mencionó al campo, la energía y las perspectivas de la minería. En cambio, señaló que la industria y el comercio, especialmente en los grandes centros urbanos, todavía atraviesan mayores dificultades.

Para Nieri, el proceso de estabilización económica tiene velocidades diferentes. Primero aparecen algunos resultados en variables como inflación y gasto público, pero luego debe llegar una etapa de crecimiento capaz de mejorar los ingresos y la actividad.

Lisandro Nieri junto al gobernador Alfredo Cornejo, en su rol de ministro de Hacienda de Mendoza. Imagen de archivo.

“Primero” se observan resultados de estabilización y después tiene que llegar “un proceso de crecimiento”, explicó.

El desafío para Milei: que la macro llegue al bolsillo

Esta es, para Nieri, una de las principales discusiones que quedan abiertas.

El diputado sostuvo que Argentina venía de una situación económica “muy pero muy compleja” y que el deterioro acumulado hacía difícil esperar una recuperación inmediata de todos los indicadores.

Pero también consideró necesario acompañar el orden fiscal con políticas de desarrollo que permitan que los sectores que todavía están rezagados puedan crecer.

En ese punto mencionó el RIGI como una herramienta destinada a promover grandes inversiones y reclamó políticas específicas para las pequeñas y medianas empresas.

Nieri recordó que durante la discusión legislativa se impulsaron alternativas para las pymes, pero cuestionó que los montos establecidos para acceder a determinados beneficios hayan quedado demasiado altos para las empresas más pequeñas.

Una reforma que Nieri quiere convertir en política de Estado

La posición del diputado mendocino puede resumirse en una idea: el orden fiscal y monetario debe dejar de depender de quién gobierna.

Por eso respaldó que los principios que actualmente aplica el Gobierno queden establecidos mediante una ley y reclamó que la reforma alcance un amplio consenso político.

Nieri incluso planteó que la actual Carta Orgánica del Banco Central no necesariamente es mala en todos sus aspectos, sino que muchas veces el problema estuvo en cómo fue aplicada.

Como ejemplo, cuestionó la utilización de supuestas utilidades del BCRA para extraer recursos de la entidad.

“El Banco Central no ha tenido utilidades y, aun así, le han sacado plata diciendo que son utilidades”, afirmó.

Por eso, para el mendocino el desafío no pasa únicamente por aprobar una nueva Carta Orgánica, sino por cerrar los caminos que permitan volver a utilizar al Banco Central para financiar al Estado.

El impacto provincial dependerá también del crecimiento

La reforma del BCRA podría darle a las provincias un marco macroeconómico más estable, pero Nieri advierte que eso no alcanza por sí solo.

La estabilidad monetaria puede reducir la inflación y mejorar la previsibilidad, pero para que el efecto llegue a las familias y a las economías regionales deberá combinarse con inversión, crecimiento y políticas de desarrollo.

Ese es el punto donde el análisis de Nieri se separa de una mirada exclusivamente monetaria: ordenar las cuentas es una condición necesaria, pero no suficiente para recuperar la economía real.