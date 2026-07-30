El presidente Javier Milei anunció este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas que el gobierno considera centrales para consolidar su programa de estabilización. Su mensaje se emitió por Cadena Nacional, se extendió por 20 minutos e hizo una advertencia a la clase política si se excede en gastos. Se paralizará el funcionamiento del Estado, aunque los servicios y las prestaciones a los sectores vulnerables continuarán.
Javier Milei presentó las reformas en la Carta Orgánica del Banco Central
El presidente brindó un mensaje en Cadena Nacional sobre el proyecto de ley para prohibir la emisión monetaria. La advertencia para la clase política
El proyecto busca modificar las reglas que determinan el funcionamiento de la autoridad monetaria y, fundamentalmente, limitar la posibilidad de que el Banco Central sea utilizado para financiar las necesidades del Estado. Esta iniciativa buscará extenderse, una vez aprobada, a las provincias y también a los municipios.
Durante su mensaje, Milei cuestionó el rol que el BCRA tuvo a lo largo de la historia argentina y sostuvo que la entidad fue utilizada por distintos gobiernos como una herramienta para financiar al Estado mediante la emisión monetaria. “Se termina la expropiación de la alta política”, afirmó el presidente al presentar la reforma.
La nueva norma pretende modificar la Carta Orgánica vigente, establecida por la Ley 24.144 y reformada por última vez en 2012. Actualmente, el artículo 3 establece que el BCRA tiene como finalidad promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
El nuevo objetivo del Banco Central
Uno de los principales cambios propuestos por Milei es reducir el mandato del BCRA a un objetivo central: preservar el valor de la moneda.
Milei despotricó que la actual Carta Orgánica contemple múltiples objetivos y planteó que la autoridad monetaria debe concentrarse en la estabilidad del peso.
“La misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda”, sostuvo, entre las frases más sobresalientes de esta noche.
El planteo parte de una definición monetarista de la inflación: para Milei, el aumento sostenido de los precios está relacionado con un exceso de oferta de dinero respecto de su demanda.
Por eso, el gobierno considera que una de las condiciones necesarias para sostener la estabilidad monetaria es impedir que la emisión sea utilizada para cubrir el déficit fiscal.
Milei quiere cerrar la puerta a la emisión para financiar al Estado
El segundo eje de la reforma apunta directamente a la relación entre el Banco Central y el Tesoro. La propuesta busca eliminar el financiamiento monetario del Estado, de manera que el Gobierno nacional no pueda recurrir al BCRA para cubrir sus necesidades fiscales mediante emisión.
Se trata de uno de los cambios con mayor impacto potencial sobre la política económica porque busca eliminar una herramienta que históricamente fue utilizada para cubrir desequilibrios entre ingresos y gastos públicos.
La lógica detrás de la reforma es que, si el Estado necesita financiarse, deberá hacerlo mediante recursos genuinos, deuda colocada en el mercado o mecanismos que no impliquen creación de dinero por parte del Banco Central.
Las consecuencias políticas de la reforma del Banco Central
Una de las medidas más disruptivas de su paquete de reformas económicas: la creación de un mecanismo de disciplina fiscal con consecuencias automáticas para el Estado y para la dirigencia política cuando las cuentas públicas acumulen varios períodos consecutivos de déficit.
Si el Estado vuelve a gastar por encima de sus ingresos, el costo del desequilibrio no recaería directamente sobre los ciudadanos, sino sobre el propio aparato estatal y sus funcionarios.
“Si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente”, desafió Milei.
Qué es el “shutdown” que propone Milei
El mecanismo toma como referencia el concepto de shutdown utilizado en Estados Unidos cuando el Congreso no logra aprobar a tiempo las leyes necesarias para financiar determinadas actividades del gobierno.
En el esquema planteado por Milei, el mecanismo se activaría después de varios meses consecutivos de resultados fiscales deficitarios.
A partir de ese momento, el Congreso tendría un plazo determinado para corregir las cuentas públicas y llevarlas nuevamente al equilibrio. Si no lo consigue, se activaría automáticamente el denominado shutdown.
La particularidad del sistema es que no se trataría simplemente de una advertencia o una meta fiscal incumplida: el déficit tendría consecuencias concretas sobre el funcionamiento del Estado.
Milei planteó que, mientras dure el mecanismo, el Presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados y los principales funcionarios del Poder Ejecutivo dejarían de percibir sus salarios.
La medida alcanzaría, según detalló el mandatario, a la investidura del mandatario y al vicepresidente, senadores y diputados, ministros, secretarios y subsecretarios.
“No cobrarán un solo peso de sueldo”, avisó Milei.
Cuándo ingresará en el Congreso
La intención del gobierno es que el proyecto sea girado a la Cámara de Diputados y comience a discutirse tras el receso de invierno. El desafío ahora será transformar ese anuncio en reglas concretas y lograr que el Congreso apruebe un mecanismo que, por sus consecuencias sobre el Estado, las provincias y los propios legisladores, promete convertirse en uno de los puntos más controvertidos del programa económico del gobierno y faltando poco tiempo para un año electoral.
En pocas palabras
- Javier Milei anunció reformas en la Carta Orgánica del Banco Central.
- Busca prohibir por ley la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
- Se aplicarán sanciones penales a funcionarios que vulneren la autonomía de la institución.