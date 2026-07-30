Javier Milei presentó las reformas en la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei brindó el detalle del proyecto para reformar la Carta Orgánica del BCRA y se mostró junto a su gabinete.

La nueva norma pretende modificar la Carta Orgánica vigente, establecida por la Ley 24.144 y reformada por última vez en 2012. Actualmente, el artículo 3 establece que el BCRA tiene como finalidad promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El nuevo objetivo del Banco Central

Uno de los principales cambios propuestos por Milei es reducir el mandato del BCRA a un objetivo central: preservar el valor de la moneda.

Milei despotricó que la actual Carta Orgánica contemple múltiples objetivos y planteó que la autoridad monetaria debe concentrarse en la estabilidad del peso.

“La misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda”, sostuvo, entre las frases más sobresalientes de esta noche.

El planteo parte de una definición monetarista de la inflación: para Milei, el aumento sostenido de los precios está relacionado con un exceso de oferta de dinero respecto de su demanda.

Por eso, el gobierno considera que una de las condiciones necesarias para sostener la estabilidad monetaria es impedir que la emisión sea utilizada para cubrir el déficit fiscal.

Javier Milei explicó los ejes de la reforma del Banco Central de la República Argentina.

Milei quiere cerrar la puerta a la emisión para financiar al Estado

El segundo eje de la reforma apunta directamente a la relación entre el Banco Central y el Tesoro. La propuesta busca eliminar el financiamiento monetario del Estado, de manera que el Gobierno nacional no pueda recurrir al BCRA para cubrir sus necesidades fiscales mediante emisión.

Se trata de uno de los cambios con mayor impacto potencial sobre la política económica porque busca eliminar una herramienta que históricamente fue utilizada para cubrir desequilibrios entre ingresos y gastos públicos.

La lógica detrás de la reforma es que, si el Estado necesita financiarse, deberá hacerlo mediante recursos genuinos, deuda colocada en el mercado o mecanismos que no impliquen creación de dinero por parte del Banco Central.

Las consecuencias políticas de la reforma del Banco Central

Una de las medidas más disruptivas de su paquete de reformas económicas: la creación de un mecanismo de disciplina fiscal con consecuencias automáticas para el Estado y para la dirigencia política cuando las cuentas públicas acumulen varios períodos consecutivos de déficit.

Si el Estado vuelve a gastar por encima de sus ingresos, el costo del desequilibrio no recaería directamente sobre los ciudadanos, sino sobre el propio aparato estatal y sus funcionarios.

“Si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente”, desafió Milei.

Qué es el “shutdown” que propone Milei

El mecanismo toma como referencia el concepto de shutdown utilizado en Estados Unidos cuando el Congreso no logra aprobar a tiempo las leyes necesarias para financiar determinadas actividades del gobierno.

En el esquema planteado por Milei, el mecanismo se activaría después de varios meses consecutivos de resultados fiscales deficitarios.

A partir de ese momento, el Congreso tendría un plazo determinado para corregir las cuentas públicas y llevarlas nuevamente al equilibrio. Si no lo consigue, se activaría automáticamente el denominado shutdown.

La particularidad del sistema es que no se trataría simplemente de una advertencia o una meta fiscal incumplida: el déficit tendría consecuencias concretas sobre el funcionamiento del Estado.

Javier Milei apuntó al Congreso como uno de los blancos para castigar el desequilibrio fiscal.

Milei planteó que, mientras dure el mecanismo, el Presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados y los principales funcionarios del Poder Ejecutivo dejarían de percibir sus salarios.

La medida alcanzaría, según detalló el mandatario, a la investidura del mandatario y al vicepresidente, senadores y diputados, ministros, secretarios y subsecretarios.

“No cobrarán un solo peso de sueldo”, avisó Milei.

Cuándo ingresará en el Congreso

La intención del gobierno es que el proyecto sea girado a la Cámara de Diputados y comience a discutirse tras el receso de invierno. El desafío ahora será transformar ese anuncio en reglas concretas y lograr que el Congreso apruebe un mecanismo que, por sus consecuencias sobre el Estado, las provincias y los propios legisladores, promete convertirse en uno de los puntos más controvertidos del programa económico del gobierno y faltando poco tiempo para un año electoral.