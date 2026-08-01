El Instituto de Juegos y Casinos abrió este viernes un sistema de retiro de voluntario para el personal de planta permanente a cambio de una indemnización.
El Instituto de Juegos y Casinos ofreció retiros voluntarios: quiénes pueden adherir y quiénes no
El Instituto de Juegos y Casinos abrió un sistema de retiros voluntarios para "sostener las finanzas y equilibrar la economía del organismo"
La resolución 462, firmada por la presidenta, Ida López, y la directora Josefina Canale fue publicada en el Boletín Oficial y da cuenta de las reglas para el sistema de retiro voluntario para el personal de planta permanente.
Los interesados, indica el documento oficial, tienen plazo hasta el 1 de octubre para adherir.
Juegos y Casinos: retiros, finanzas y economía
El Instituto de Juegos y Casinos aspira a "alcanzar la sostenibilidad financiera y el equilibrio económico, mediante la reorganización de sus estructuras y puestos de trabajo".
Quedan excluidos de presentarse al retiro voluntario quienes enfrentan procesos disciplinarios que pudieran derivar en cesantía o exoneración, los que hayan renunciado y quienes están próximos a jubilarse, entre otros.
En esta última condición se incluye a quienes ya iniciaron el trámite jubilatorio y quienes se encuentren a 18 meses o menos de cumplir con los requisitos para iniciar dicho trámite, contados a partir del 31 de julio.
El organismo que preside López aclaró que "la aprobación de cada solicitud queda a exclusiva discreción del Instituto de Juegos y Casinos, basándose en las necesidades operativas del servicio".
La resolución contempla casos especiales para quienes correrá el plazo de 30 días corridos desde el 31 de julio para sumarse al retiro voluntario.
Se trata de aquellos empleados a quienes el directorio del Instituto de Juegos y Casinos les ofrezca alternativas debido a la modificación o supresión de sus puestos de trabajo.
En pocas palabras
- Retiro voluntario: el Instituto Provincial de Juegos y Casinos lanzó un sistema de retiro voluntario para personal de planta permanente.
- Objetivo: busca alcanzar la sostenibilidad financiera y el equilibrio económico mediante la reorganización de estructuras.
- Exclusiones: se excluye a quienes enfrentan procesos disciplinarios, renunciaron o están próximos a jubilarse (18 meses o menos).