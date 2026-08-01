El Instituto de Juegos y Casinos ofreció retiros voluntarios: quiénes pueden adherir y quiénes no

Juegos y Casinos: retiros, finanzas y economía

El Instituto de Juegos y Casinos aspira a "alcanzar la sostenibilidad financiera y el equilibrio económico, mediante la reorganización de sus estructuras y puestos de trabajo".

Quedan excluidos de presentarse al retiro voluntario quienes enfrentan procesos disciplinarios que pudieran derivar en cesantía o exoneración, los que hayan renunciado y quienes están próximos a jubilarse, entre otros.

En esta última condición se incluye a quienes ya iniciaron el trámite jubilatorio y quienes se encuentren a 18 meses o menos de cumplir con los requisitos para iniciar dicho trámite, contados a partir del 31 de julio.

El organismo que preside López aclaró que "la aprobación de cada solicitud queda a exclusiva discreción del Instituto de Juegos y Casinos, basándose en las necesidades operativas del servicio".

Ida López, presidenta del Instituto de Juegos y Casinos, firmó la resolución que abrió el registro de retiros voluntarios.

La resolución contempla casos especiales para quienes correrá el plazo de 30 días corridos desde el 31 de julio para sumarse al retiro voluntario.

Se trata de aquellos empleados a quienes el directorio del Instituto de Juegos y Casinos les ofrezca alternativas debido a la modificación o supresión de sus puestos de trabajo.