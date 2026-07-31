Javier Milei anunció una inversión de U$S2.700 millones de Pampa Energía con el beneficio del RIGI

Una vez que la planta entre en etapa operativa, empleará de forma permanente a unas 300 personas y alcanzará una capacidad productiva estimada en 2,1 millones de toneladas anuales de urea.

Este insumo resulta clave para el sector agropecuario, por lo que la inversión busca fortalecer el abastecimiento del mercado interno y potenciar el perfil exportador del país en materia de fertilizantes.

Funcionarios y miembros de Pampa Energía

El respaldo gubernamental a la iniciativa empresarial quedó plasmado en la nutrida comitiva oficial que acompañó al jefe de Estado durante el anuncio en la sede de gobierno.

Por el lado del Poder Ejecutivo participaron:

Karina Milei , secretaria general de la Presidencia.

, secretaria general de la Presidencia. Diego Santilli , jefe de Gabinete de Ministros.

, jefe de Gabinete de Ministros. Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Daniel González , secretario de Coordinación de Energía y Minería.

, secretario de Coordinación de Energía y Minería. María Carmen Tettamanti, secretaria de Energía.

En representación de la firma inversora acompañaron a Marcelo Mindlin el CEO de Pampa Energía, Gustavo Mariani, y el director ejecutivo de la compañía, Nicolás Mindlin.

La aprobación del proyecto representa un nuevo hito dentro de las iniciativas encuadradas en el esquema del RIGI, con el objetivo de atraer capitales privados de gran escala hacia sectores estratégicos de la economía argentina.