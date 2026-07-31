El presidente Javier Milei encabezó este viernes la presentación de un megaproyecto productivo a cargo de la empresa Pampa Energía, el cual contempla un desembolso de 2.700 millones de dólares. La iniciativa, formalmente aprobada por el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), está destinada a la construcción de una nueva planta de producción de urea de escala internacional.
Javier Milei anunció una inversión de U$S2.700 millones de Pampa Energía con el beneficio del RIGI
La iniciativa que presentó el presidente contempla la construcción de una planta de urea que generará más de 3.500 puestos de trabajo durante su obra
El encuentro tuvo lugar en el Salón de la Ciencia Argentina de la Casa Rosada y contó con la presencia del titular de la compañía energética, Marcelo Mindlin, junto a altos ejecutivos del grupo y referentes de la primera línea del Gabinete nacional.
Impacto en el empleo y capacidad de producción
El desarrollo industrial demandará una intensa etapa de obras de infraestructura. Según los datos oficiales presentados durante la reunión, el proyecto generará más de 3.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos a lo largo de su construcción.
Una vez que la planta entre en etapa operativa, empleará de forma permanente a unas 300 personas y alcanzará una capacidad productiva estimada en 2,1 millones de toneladas anuales de urea.
Este insumo resulta clave para el sector agropecuario, por lo que la inversión busca fortalecer el abastecimiento del mercado interno y potenciar el perfil exportador del país en materia de fertilizantes.
Funcionarios y miembros de Pampa Energía
El respaldo gubernamental a la iniciativa empresarial quedó plasmado en la nutrida comitiva oficial que acompañó al jefe de Estado durante el anuncio en la sede de gobierno.
Por el lado del Poder Ejecutivo participaron:
- Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
- Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros.
- Luis Caputo, ministro de Economía.
- Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería.
- María Carmen Tettamanti, secretaria de Energía.
En representación de la firma inversora acompañaron a Marcelo Mindlin el CEO de Pampa Energía, Gustavo Mariani, y el director ejecutivo de la compañía, Nicolás Mindlin.
La aprobación del proyecto representa un nuevo hito dentro de las iniciativas encuadradas en el esquema del RIGI, con el objetivo de atraer capitales privados de gran escala hacia sectores estratégicos de la economía argentina.
En pocas palabras
- Inversión millonaria: Pampa Energía anunció una inversión de U$S2.700 millones para una planta de urea bajo el marco del RIGI.
- Creación de empleo: el proyecto generará más de 3.500 puestos de trabajo durante su construcción y 300 permanentes.
- Fortalecimiento agropecuario: la planta tendrá una capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales de urea, clave para el sector y las exportaciones.