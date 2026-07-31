Dos economistas explicaron pros y contras de la reforma del Banco Central de Milei

Fernando Galante, director de Chimpay, uno de los economistas que brindaron su análisis de la reforma para diario UNO

Nicolás Aroma, director del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFIM) y referente de los equipos técnicos del peronismo, y Fernando Galante, de Chimpay, defensor del modelo desregulador de la economía que propone la administración Milei, aportan sus argumentos para explicar fortalezas y debilidades de una nueva propuesta tras 14 años.

Blindaje y "shutdown" del Estado

"Es todo positivo. Cuando te dicen por que no podemos ser como Chile, Brasil o Perú que un presidente no se lleva puesto la economía del país se debe al blindaje básicamente. Es el proyecto de ley más importante para Argentina del último tiempo y hay que lograr que los legisladores estén a la altura", señaló Galante.

Por su parte, Aroma disiente: "El Banco Central debería ser independiente, creo que hoy no lo es. Pero tampoco puede haber un blindaje total, ni estar totalmente desalineado de la política económica del gobierno. La independencia del Banco Central sola no resolverá la inflación ni los problemas estructurales".

El análisis de la propuesta no excluye el "shutdown" del Estado, algo así como paralizarlo o apagar la luz si el presupuesto plantea gastos superiores a los recursos, o sea, incurre en déficit.

Al respecto, para el economista del CEFIM "debe haber límites al endeudamiento, y para modelos como el shutdown como el estadounidense no tenemos su infraestructura ni crédito. Habrá superávit cuando estén al nivel de la demanda".

A su turno, Galante entiende que la parálisis del funcionamiento estatal "se materializa si corren determinada cantidad de meses en déficit. No es una amenaza, estaría legislado y se perdería la autorización de gastar en determinados ítem, no en todos".

Nicolás Aroma, director del CEFIM, otro de los economistas que pusieron bajo la lupa la reforma del Banco Central

El Banco Central y la emisión de moneda

Acostumbrados como estamos históricamente a la emisión monetaria y su efecto en la inflación, la reformulación del rol del BCRA con el superávit como variable innegociable no debería contemplar excepciones.

Para Galante "si (Milei) logra que los gobiernos dejen de usar la emisión como herramienta quedará en la historia como el mejor presidente de los últimos 100 años por lo menos. Existen otras herramientas de política económica como la fiscal, impositiva, cambiaria y de deuda, porque la monetaria quedó destruida por varias generaciones".

En este punto Aroma también toma distancia. "Si se cierra la emisión monetaria, solo quedan endeudamiento o mayor presión tributaria, el ajuste del gasto ya no tiene margen. Además, no hay superávit fiscal real, solo gastos reprimidos".

¿Puede haber excepciones? El economista y responsable de Chimpay usa una fuerte analogía. "Argentina es un adicto que intenta recuperarse, no se pueden hacer excepciones".

Ante situaciones críticas y disruptivas como la pandemia, Argentina, como Estados Unidos, aplicó una política expansiva para sostener sus economías vía subsidios.

"Brasil contuvo una corrida con dólares, por su capacidad fenomenal para eso. Creo que en ese sentido es el momento de que el país cuenta con un fondo anticíclico tal como lo tiene Noruega o Emiratos. Es clave tener equilibrio fiscal para endeudarse en crisis, Argentina debería hacerlo aprovechando su actual superávit comercial", acotó Galante.

Más allá del "grillete" fiscal: ¿se necesita una reforma financiera también?

El grillete o candado fiscal, ni más ni menos que una traba para el sobreendeudamiento, abre otra puerta: la de la reforma del mercado financiero. Es que el interrogante es, más allá de en qué pueda convertirse el Banco Central, cómo se regulará (o autoregulará) el sistema, y sobre todo el accionar de los bancos.

"La reforma de la ley de entidades financieras no es necesaria en este momento. Si tiene sentido modernizarla, pero con un objetivo distinto al de la reforma del BCRA", advirtió Galante sobre este punto.

Más allá de que se concrete, en tal sentido Aroma enfatizó el pedido de que, frente a la pretendida emisión cero, "no haya un abuso del endeudamiento ni de la presión tributaria, Deberá haber coherencia institucional si eso ocurre".

Finalmente, advirtió sobre un necesario puente entre ambas reformas: "Si eliminás la fuerza de la política monetaria vía Banco Central, le das la manija de la política monetaria y del crédito a las entidades financieras".