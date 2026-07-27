La Suprema Corte de Justicia dejó firme una condena del Tribunal de Cuentas a un ex gerente del Casino de Mendoza, que deberá devolverle al Estado $880.000 más 8 años de intereses.
Ex gerente del Casino de Mendoza fue condenado por la Suprema Corte a pagar una suma millonaria
Daniel Molina, funcionario del Casino de Mendoza en la gestión de Paco Pérez, debe pagar $880.000 más 8 años de intereses. Aval de la Corte al Tribunal de Cuentas
El fallo de los supremos Mario Daniel Adaro, Omar Palermo y José Valerio fue unánime y ratificó la sanción del Tribunal de Cuentas a Daniel Osvaldo Molina, quien fue gerente administrativo del Casino de Mendoza durante la gestión de Francisco Paco Pérez.
Molina había sido sancionado en 2018 a devolver $880.000 por irregularidades detectadas en la contratación del servicio de limpieza del Casino. Se pagó esa suma de dinero por horas de servicio que no fueron prestadas entre julio y diciembre, de acuerdo con la conclusión de la pesquisa que había comenzado tres años antes.
El dinero para la limpieza en el Casino de Mendoza
La Suprema Corte de Justicia confirmó la sanción que el Tribunal de Cuentas le había impuesto a Molina al rechazar la Acción Procesal Administrativa que el ex funcionario provincial presentó ante el máximo tribunal.
Los supremos Adaro, Palermo y Valerio rechazaron la pretensión de Molina de anular la sanción del Tribunal de Cuentas y confirmaron que deberá devolver el dinero con intereses.
De acuerdo con la sentencia judicial, "el entonces gerente administrativo del Instituto Provincial de Juegos y Casinos no verificó si esas horas de trabajo se realizaron efectivamente, limitándose a controlar las horas facturadas en lugar de las horas realmente prestadas".
Consideraron, además, que esa falta de control "era evitable ya que existían planillas de registro horario que permitían hacer esa verificación".
En definitiva, dijo la Suprema Corte de Justicia: "Se terminaron pagando horas de servicio que no fueron prestadas, lo que causó un perjuicio económico al Estado y dio lugar a la sanción”.
En pocas palabras
- Fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza: Dejó firme la condena a un ex gerente del Casino de Mendoza.
- Deuda confirmada: El ex funcionario deberá devolver $880.000 más 8 años de intereses al Estado provincial.
- Irregularidades: Según la Corte, se pagó por horas de limpieza no prestadas entre julio y diciembre de 2015.