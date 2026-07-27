Ex gerente del Casino de Mendoza fue condenado por la Suprema Corte a pagar una suma millonaria

Valerio, Adaro y Palermo, el Tribunal de la Corte que resolvió el caso del ex gerente del Casino de Mendoza.

El dinero para la limpieza en el Casino de Mendoza

La Suprema Corte de Justicia confirmó la sanción que el Tribunal de Cuentas le había impuesto a Molina al rechazar la Acción Procesal Administrativa que el ex funcionario provincial presentó ante el máximo tribunal.

Los supremos Adaro, Palermo y Valerio rechazaron la pretensión de Molina de anular la sanción del Tribunal de Cuentas y confirmaron que deberá devolver el dinero con intereses.

De acuerdo con la sentencia judicial, "el entonces gerente administrativo del Instituto Provincial de Juegos y Casinos no verificó si esas horas de trabajo se realizaron efectivamente, limitándose a controlar las horas facturadas en lugar de las horas realmente prestadas".

El fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el ex gerente del Casino de Mendoza tiene un antecedente clave: la resolución del Tribunal de Cuentas fechada en 2018.

Consideraron, además, que esa falta de control "era evitable ya que existían planillas de registro horario que permitían hacer esa verificación".

En definitiva, dijo la Suprema Corte de Justicia: "Se terminaron pagando horas de servicio que no fueron prestadas, lo que causó un perjuicio económico al Estado y dio lugar a la sanción”.