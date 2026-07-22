Fernando Alcaraz, fiscal de los casos Garrido, Baigorria y Guardati, fue nombrado Fiscal General

Fernando Alcaraz, designado fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza, ha investigado casos de trata de personas.

El fiscal de las desapariciones de Garrido, Baigorria y Guardati

A partir de 2017, el fiscal federal Fernando Alcaraz debió investigar dos casos de desaparición de personas en democracia, que son emblemáticos en Mendoza: Adolfo Garrido y Raúl Baigorria (1990) y Cristian Guardati (1992). Ambos procesos están en desarrollo y ex policías mendocinos serán llevados a juicio oral y público.

Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, desaparecidos en 1990 en el Parque San Martín. Habrá juicio oral y público a ex policías a pedido del fiscal Fernando Alcaraz.

También ha estado a cargo de la pesquisa de otros casos criminales en Mendoza y San Juan.

En la vecina provincia, Alcaraz pidió -a fines de junio- la condena a 12 años de prisión para un abogado y otro acusado por la explotación sexual de 37 mujeres a través de plataformas digitales.

En Mendoza, el magistrado solicitó, en mayo, que sean llevadas a juicio oral 34 personas acusadas de conformar una organización criminal que traficaba armas entre Argentina y Chile.