El fiscal federal Fernando Alcaraz pasó a integrar la Unidad Fiscal Mendoza como Fiscal General tras el acuerdo del Senado nacional y la firma del decreto presidencial número 628, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Fernando Alcaraz, fiscal de los casos Garrido, Baigorria y Guardati, fue nombrado Fiscal General
Fernando Alcaraz fue designado por decreto presidencial. Investigó el crimen que detonó la caída del juez Walter Bento y las desapariciones forzosas de Garrido, Baigorria y Guardati
Fernando Alcaraz, de vasta trayectoria en el fuero federal de Mendoza, tuvo a cargo la investigación de casos judiciales de alto impacto. Entre otros, el crimen de Diego Aliaga, en 2021, considerado el punto de partida de una historia que culminó con la destitución y condena por delitos de corrupción del juez federal Walter Bento, de gran parte de su familia y de abogados y ex funcionarios policiales.
Tiene 50 años. Desde 1997 trabaja en el fuero federal. Primero, en la Defensoría Pública Oficial. Luego, desde 2007, en el Ministerio Público Fiscal. Es fiscal federal -por concurso- de San Juan desde el año 2015.
El fiscal de las desapariciones de Garrido, Baigorria y Guardati
A partir de 2017, el fiscal federal Fernando Alcaraz debió investigar dos casos de desaparición de personas en democracia, que son emblemáticos en Mendoza: Adolfo Garrido y Raúl Baigorria (1990) y Cristian Guardati (1992). Ambos procesos están en desarrollo y ex policías mendocinos serán llevados a juicio oral y público.
También ha estado a cargo de la pesquisa de otros casos criminales en Mendoza y San Juan.
En la vecina provincia, Alcaraz pidió -a fines de junio- la condena a 12 años de prisión para un abogado y otro acusado por la explotación sexual de 37 mujeres a través de plataformas digitales.
En Mendoza, el magistrado solicitó, en mayo, que sean llevadas a juicio oral 34 personas acusadas de conformar una organización criminal que traficaba armas entre Argentina y Chile.
En pocas palabras
- Fernando Alcaraz: fue designado Fiscal Federal General tras acuerdo del Senado de la Nación y decreto presidencial.
- Casos destacados: investigó el crimen de Diego Aliaga y las desapariciones de Garrido, Baigorria y Guardati.
- Trayectoria: fiscal federal desde 2015, con experiencia en casos criminales y de explotación sexual.