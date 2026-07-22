Aerolíneas Argentinas: fallo de Estados Unidos exige un pago U$S 390 millones por la expropiación

El fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas habilitó posibles embargos sobre activos del Estado en el exterior.

Tras la toma de control estatal, la firma privada acudió a tribunales internacionales para exigir un resarcimiento por Aerolíneas Argentinas. El caso derivó en el CIADI, organismo del Banco Mundial que en 2017 ordenó indemnizar al grupo con 320 millones de dólares más intereses acumulados.

La cesión de la deuda de Aerolíneas Argentinas

Con el paso del tiempo, los derechos de cobro pasaron a manos de firmas financieras privadas. Primero desembarcó el bufete Burford Capital -reconocido por sus litigios contra el país- y finalmente la pretensión fue adquirida por Titan Consortium para demandar el pago de la deuda de Aerolíneas Argentinas.

Los abogados argentinos intentaron frenar la ejecución invocando la prescripción de los plazos legales. Sin embargo, los magistrados estadounidenses descartaron la defensa del país y recalcularon el monto final, que por los intereses acumulados desde 2017 ya supera holgadamente los U$S 390 millones.

En 2008 el Congreso aprobó la expropiación de Aerolíneas a la gestión española del grupo Marsans.

La estrategia legal por Aerolíneas Argentinas

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación indicaron que analizarán las alternativas procesales para mitigar el impacto de la sentencia contra Aerolíneas Argentinas. Fuentes oficiales admitieron que la causa forma parte de un paquete de litigios heredados que compromete severamente la gestión de activos soberanos.

Especialistas en litigios internacionales advirtieron que la resolución de la justicia en Estados Unidos podría reactivar otros reclamos que permanecían congelados. En los próximos días se sabrá si existen instancias extraordinarias de apelación o si se abren negociaciones para el pago de la sentencia por Aerolíneas Argentinas.