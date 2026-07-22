La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó que la República Argentina deberá abonar más de U$S 390 millones al fondo Titan Consortium por la estatización de Aerolíneas Argentinas. La resolución judicial dejó firme el laudo arbitral y habilitó posibles embargos sobre activos del Estado en el exterior.
Aerolíneas Argentinas: fallo de Estados Unidos exige un pago U$S 390 millones por la expropiación
La Cámara de Apelaciones de Washington rechazó un recurso del gobierno nacional por la estatización de la compañía de bandera nacional realizada en 2008
La determinación dictada por el tribunal estadounidense desestimó los argumentos del gobierno nacional, que buscaba archivar el reclamo del fondo demandante. Con este pronunciamiento, la justicia dejó abierta la vía para que los acreedores intenten avanzar contra bienes soberanos de Aerolíneas Argentinas o del Estado en territorio norteamericano.
El origen del conflicto por Aerolíneas Argentinas
El expediente comenzó en 2008, cuando el Congreso aprobó la expropiación de la empresa a la gestión española del grupo Marsans. En aquel periodo, mientras bancos internacionales tasaron la firma en valores positivos, el Tribunal de Tasación de la Nación calculó un valor negativo superior a 760 millones de dólares.
Tras la toma de control estatal, la firma privada acudió a tribunales internacionales para exigir un resarcimiento por Aerolíneas Argentinas. El caso derivó en el CIADI, organismo del Banco Mundial que en 2017 ordenó indemnizar al grupo con 320 millones de dólares más intereses acumulados.
La cesión de la deuda de Aerolíneas Argentinas
Con el paso del tiempo, los derechos de cobro pasaron a manos de firmas financieras privadas. Primero desembarcó el bufete Burford Capital -reconocido por sus litigios contra el país- y finalmente la pretensión fue adquirida por Titan Consortium para demandar el pago de la deuda de Aerolíneas Argentinas.
Los abogados argentinos intentaron frenar la ejecución invocando la prescripción de los plazos legales. Sin embargo, los magistrados estadounidenses descartaron la defensa del país y recalcularon el monto final, que por los intereses acumulados desde 2017 ya supera holgadamente los U$S 390 millones.
La estrategia legal por Aerolíneas Argentinas
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación indicaron que analizarán las alternativas procesales para mitigar el impacto de la sentencia contra Aerolíneas Argentinas. Fuentes oficiales admitieron que la causa forma parte de un paquete de litigios heredados que compromete severamente la gestión de activos soberanos.
Especialistas en litigios internacionales advirtieron que la resolución de la justicia en Estados Unidos podría reactivar otros reclamos que permanecían congelados. En los próximos días se sabrá si existen instancias extraordinarias de apelación o si se abren negociaciones para el pago de la sentencia por Aerolíneas Argentinas.
En pocas palabras
- Argentina debe pagar: la Cámara de Apelaciones de Washington confirmó el pago de U$S 390 millones a Titan Consortium.
- Fallo judicial: se desestimaron los argumentos del gobierno nacional y quedó firme el laudo arbitral.
- Implicaciones legales: la resolución habilita posibles embargos sobre activos del Estado en el exterior.