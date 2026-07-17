Primero escribió el libro En las fronteras de la ley. Ahora, el abogado Carlos Varela Álvarez, lanzó la serie documental Crímenes, que recrea varios de esos casos criminales reales que conoce desde adentro porque fue representante legal de víctimas y familiares en los Tribunales argentinos e internacionales.
Lanzaron "Crímenes", la serie documental de casos policiales reales de Mendoza
Crímenes revive casos que involucraron a policías, como las desapariciones en democracia de Garrido, Baigorria y Guardati, y a los jueces de la dictadura
Los capítulos de la serie documental Crímenes -hecha íntegramente en Mendoza- pueden verse en Youtube.
El penalista Carlos Varela Álvarez, de vasta trayectoria en los Tribunales provinciales y federales como abogado particular, asume el rol de presentador e interactúa con sus colegas Enoc Ortiz y Josué Varela -uno de sus hijos- con reflexiones sobre los casos policiales abordados y en el contexto en que sucedieron.
En formato audiovisual pueden conocerse o revisitarse casos emblemáticos, como las desapariciones, a manos de la Policía de Mendoza, de Raúl Garrido y Adolfo Baigorria (en abril de 1990) y de Cristian Guardati (en mayo de 1992).
Y otra desaparición histórica considerada un caso de trata de personas con fines de explotación sexual: la de la joven Marita Verón, en Tucumán, en abril de 2002.
Los jueces mendocinos de la dictadura también tienen un capítulo que aborda el comportamiento de cada uno de ellos hasta que fueron condenados en los juicios por crímenes de lesa humanidad por haber negado justicia a las víctimas del genocidio y a los familiares. que exigieron justicia mediante la presentación de habeas corpus.
La serie documental también recrea los crímenes del estudiante Sebastián Bordón, en San Rafael, en 1997; y de Roberto Castañeda, de 25 años, en septiembre de 1989, entre Las Heras y El Pastal, Lavalle.
En pocas palabras
- Lanzan "Crímenes": Serie documental de Carlos Varela Álvarez sobre casos policiales reales de Mendoza.
- Casos Relevantes: Incluye las desapariciones de Garrido, Baigorria, Guardati y Marita Verón, además de crímenes y jueces de la dictadura.
- Disponibilidad: Los capítulos completos se encuentran disponibles para ver en la plataforma de YouTube.