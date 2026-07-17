Lanzaron "Crímenes", la serie documental de casos policiales reales de Mendoza

En formato audiovisual pueden conocerse o revisitarse casos emblemáticos, como las desapariciones, a manos de la Policía de Mendoza, de Raúl Garrido y Adolfo Baigorria (en abril de 1990) y de Cristian Guardati (en mayo de 1992).

La madre de Cristian Guardati espera el juicio a los ex policías imputados por el caso de 1992. Foto: UNO / Cristián Lozano

Y otra desaparición histórica considerada un caso de trata de personas con fines de explotación sexual: la de la joven Marita Verón, en Tucumán, en abril de 2002.

Los jueces mendocinos de la dictadura también tienen un capítulo que aborda el comportamiento de cada uno de ellos hasta que fueron condenados en los juicios por crímenes de lesa humanidad por haber negado justicia a las víctimas del genocidio y a los familiares. que exigieron justicia mediante la presentación de habeas corpus.

La serie documental también recrea los crímenes del estudiante Sebastián Bordón, en San Rafael, en 1997; y de Roberto Castañeda, de 25 años, en septiembre de 1989, entre Las Heras y El Pastal, Lavalle.