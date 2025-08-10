La Justicia Federal volvió a negarle la libertad condicional a ex comisario preso por el caso Bordón

sebastian bordon y miriam medina.jpg Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, volvió a Mendoza para declarar en la audiencia por la libertad anticipada a Hugo Trentini, finalmente rechazada en la Justicia Federal.

Segundo revés judicial para el comisario condenado por crímenes

Es la segunda vez en dos años que el Tribunal Oral 2 de la Justicia Federal rechaza la pretensión de Hugo Ramón Trentini, quien cumple las condenas unificadas en su propia casa y pidió la libertad condicional porque ya se han cumplido los plazos que habilitaron tal petición a cargo de la Defensoría Oficial.

En mayo de 2023, el informe del Organismo Técnico Criminológico fue determinante para el rechazo del planteo judicial en la Justicia Federal y dijo que Trentini "presenta una personalidad de estructuración neurótica, narcisista, de sobresalientes rasgos omnipotentes y gran habilidad manipulatoria de tipo psicopática".

El ex comisario condenado por crímenes

Hugo Ramón Trentini, ex titular de la comisaría 38 de San Rafael, lleva doce años preso.

En 2003, la Justicia de Mendoza lo condenó a quince años de prisión por el asesinato del estudiante bonaerense Sebastián Bordón, ocurrido en El Nihuil, San Rafael, en octubre de 1997.

Hugo Trentini Hugo Trentini, ex comisario en San Rafael condenado por crímenes, no puede acceder a la libertad condicional.

El muchacho, oriundo del partido de Moreno, había llegado al sur mendocino como parte de un contingente de estudiantes en viaje de egresados.

Se denunció su desaparición, se lo buscó y sus padres llegaron desde Buenos Aires, hasta que se descubrió que Sebastián Bordón había sido golpeado y asesinado en la sede policial. Luego, su cadáver fue hallado en un risco.

El crimen de Sebastián Bordón en 1997

El crimen de Sebastián Bordón detonó una crisis político-policial en el Ministerio de Seguridad durante la gobernación de Arturo Lafalla y la salida de Ángel Cirasino de la conducción de esa cartera.

Junto con Trentini fueron condenados otros policías: Abelardo Cubillos y Roberto Gualpa recibieron 10 años de prisión y Daniel Gómez, 12 años de cárcel.

La segunda condena de prisión que pesa sobre el ex comisario Hugo Ramón Trentini fue emitida en 2017 por el Tribunal Oral Federal 2 por crímenes de lesa humanidad tras un proceso con 26 imputados que había comenzado en 2014.