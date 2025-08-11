Desde Irrigación negaron manipulación de datos del Atuel en respuesta a la denuncia de La Pampa

De acuerdo con la presentación, desde enero de 2025 las autoridades habrían modificado de manera continua y dolosa los registros oficiales publicados, ocultando valores reales obtenidos por sus propias estaciones de medición.

La acusación destaca que, a diferencia de otros ríos de Mendoza que muestran niveles normales, el Atuel presenta un déficit inexplicable desde el punto de vista técnico y climático. Según los cálculos pampeanos, habría una “desaparición” de 60 hectómetros cúbicos de agua en los registros, lo que equivale a 60 mil millones de litros. El señalamiento se apoya en la comparación entre los datos provinciales y los del Sistema Nacional de Información Hídrica, que evidenciarían una caída abrupta del caudal desde febrero.

La respuesta técnica de Irrigación

En un comunicado, el DGI aseguró que los cambios detectados en la información de sus registros entre enero y junio se deben a “causas netamente técnicas”, vinculadas a modificaciones en la sección de aforos La Angostura, ubicada aguas arriba del embalse El Nihuil.

El organismo explicó que tanto sus datos como los del Sistema Nacional son provisorios hasta su oficialización, que ocurre meses después de finalizado el año hidrológico. Además, ambas fuentes advierten que los valores pueden ser modificados por cuestiones operativas.

Según comunicaron desde el Departamento General de Irrigación, la sección transversal del río en La Angostura ha sufrido alteraciones, lo que genera diferencias entre la curva del gasto y las mediciones directas. Por ello, desde hace años el organismo realiza mediciones aguas arriba, puntualmente en la sección denominada "Loma Negra" donde no se registran estos inconvenientes.

Un conflicto que condiciona obras estratégicas

El diferendo por el Atuel lleva décadas y ha frenado proyectos clave como la represa Portezuelo del Viento, para la cual Mendoza ya tenía fondos destinados. Las diferencias entre ambas provincias han derivado en fallos de la Corte Suprema y en mesas de negociación que, pese a los años, no logran resolver el conflicto.

La nueva controversia por los datos hidrológicos anticipa un escenario judicial y político tenso.