Javier Milei será protagonista en el acto de inicio de campaña de La Libertad Avanza en Buenos Aires

La actividad se desarrollará en la Octava Sección que pone en juego seis diputados, y que lleva al hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni, como cabeza de lista de La Libertad Avanza.

Se espera que Javier Milei llegue acompañado por todo su Gabinete y su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y jefa política del espacio libertario. También formarán parte del acto, el diputado nacional José Luis Espert, el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, aliado de los libertarios para disputarle la provincia a Fuerza Patria, y el diputado Diego Santilli, otro de los podría integrar las listas en octubre.

Javier Milei lanzó la campaña electoral en La Matanza, con Karina y los candidatos a legisladores de LLA en las 8 secciones electorales. Foto LLA La polémica foto de Javier Milei con sus candidatos en La Matanza.

La foto de Javier Milei con los candidatos

La aparición de Milei configurará la segunda bajada al territorio en el marco de la disputa electoral luego de que el pasado jueves se mostrara en Villa Celina, municipio de La Matanza, junto a los candidatos para protagonizar la foto de presentación de sus representantes.

Tras la oficialización de los candidatos, Francisco Adorni vaticinó que la fuerza se impondrá en la sección que encabeza, y reafirmó que la elección disputa “el tramo final del kirchnerismo”.

“Como él mismo dijo, vamos contra un monstruo de unas dimensiones importantes, porque son muchos años de generar ese monstruo y ese aparato tramposo”, sostuvo en su primera entrevista a la agencia Noticias Argentinas, y completó: “Y en la ciudad de La Plata también vamos contra el diablo, como digo yo. Un aparato que tiene todas las mañas, todas las trampas. Nosotros vamos con ideas. Hay que discutir ideas”.

La elección en la provincia de Buenos Aires será el 7 de septiembre en la que se definirá el mapa político en la Legislatura bonaerense.

En el oficialismo libertario saben que la Tercera y Octava Sección Electoral son históricamente dominadas por el peronismo. Sin embargo, confían en que la interna del kirchnerismo pueda generar divisiones que beneficien a LLA.

En la Tercera Sección, por ejemplo, la candidata de Fuerza Patria será Verónica Magario, actual vicegobernadora bonaerense, mientras que en la Octava la disputa estará centrada en la figura de Francisco Adorni contra los referentes locales del peronismo y otras fuerzas opositoras.

Fuentes: Noticias Argentinas, A24.com y Archivo Diario UNO