Javier Milei explicó por qué los recientes movimientos del dólar no tendrán impacto en la inflación

En su introducción, el escrito sostiene que desde dos de abril, luego de la liberación del mercado de cambios, "el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el traspaso a precios en caso que la divisa aumentara".

Milei cadena nacional - Editado El presidente Javier Milei ofreció este sábado una explicación detallada del impacto de la suba del dólar y la inflación.

La explicación de Javier Milei en X

Javier Milei posteo

"Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos es analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno", señala Milei.

Luego, pasa explicar el "origen y naturaleza del dinero" para evitar los limites de una economía de trueque y se refiere entonces a "la naturaleza monetaria de la inflación", donde expone algunas de las ideas sobre el nivel de precios y precios relativos que había desarrollado en la cadena nacional del viernes.

"La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario", repasa el gobernante al vincularlo con un exceso de oferta de dinero.