Javier Milei explicó por qué los recientes movimientos del dólar no tendrán impacto en la inflación

El Presidente realizó un extenso posteo dando una detallada explicación económica de la suba del dólar y la inflación

Tras la cadena nacional, el presidente Javier Milei volvió a hablar del impacto del dólar.

El presidente Javier Milei realizó un extenso posteo en redes sociales donde reiteró que los recientes movimientos del dólar no tendrán impacto en la inflación.

"Lo que quiero señalar es que aun cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar (passthrough), dicha afirmación, aunque supuestamente podría tener algún ´sustento empírico´, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria", remarcó.

Mediante una publicación titulada "Aspectos esenciales del análisis monetario", Milei desarrolló una exposición de cinco puntos en la que citó a varios teóricos de la economía para resaltar la importancia de la política monetaria y señalar cuáles son los determinantes del nivel de precios.

En su introducción, el escrito sostiene que desde dos de abril, luego de la liberación del mercado de cambios, "el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el traspaso a precios en caso que la divisa aumentara".

El presidente Javier Milei ofreció este sábado una explicación detallada del impacto de la suba del dólar y la inflación.

La explicación de Javier Milei en X

Javier Milei posteo

"Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos es analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno", señala Milei.

Luego, pasa explicar el "origen y naturaleza del dinero" para evitar los limites de una economía de trueque y se refiere entonces a "la naturaleza monetaria de la inflación", donde expone algunas de las ideas sobre el nivel de precios y precios relativos que había desarrollado en la cadena nacional del viernes.

"La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario", repasa el gobernante al vincularlo con un exceso de oferta de dinero.

