La Justicia sobreseyó al patovica de Sergio Dalma que tocó en la entrepierna a una mujer en un recital

Embed - Abuso sexual en el recital de Sergio Dalma en Maipú

En una audiencia que se ventiló al semana pasada, el juez Gabriel Bragagnolo hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó el sobreseimiento, del cual lógicamente estuvo de acuerdo el abogado defensor Daniel Sosa Arditi. Incluso en esa cumbre judicial la denunciante manifestó sufrir traumas por lo ocurrido y no tener ganas de volver a revivirlo en caso de que el español Ángel García llegue a juicio.

El video que registró el abuso del patovica de Sergio Dalma en Maipú

El 27 de febrero pasado, Sergio Dalma hizo su presentación en el estadio Arena Maipú. En medio del recital, cuando promediaban las 22.30, una espectadora de 37 años decidió subir al escenario para abrazar al cantante.

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, la chica saltó la valla de contención, logró escalar hasta la tarima pero antes de llegar hasta el cantante fue interceptada por un guardia de seguridad. Si bien parecía que Sergio Dalma estaba dispuesto a recibir a su fan desesperada, el patovica primero la cruzó con un brazo de su torso y con la otra mano procedió a tocarla en sus partes íntimas para levantarla.

El show continuó como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, la mujer fue desalojada del concierto en el Arena Maipú. Pero al poco tiempo, radicó una denuncia penal que abrió una investigación por presunto abuso sexual.