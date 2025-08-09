Inicio Judiciales Sergio Dalma
Fin de la causa

La Justicia sobreseyó al patovica de Sergio Dalma que tocó en la entrepierna a una mujer en un recital

Finalmente, un juez desvinculó al patovica español de Sergio Dalma, Ángel García (52), quien estaba imputado por abuso sexual tras el show del cantante en Maipú

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
El patovica estaba siendo investigado por abuso sexual. La Justicia lo sobreseyó. 

El patovica estaba siendo investigado por abuso sexual. La Justicia lo sobreseyó.  

En un plazo de cinco meses, la Justicia le puso moño y punto final a una investigación por abuso sexual que había nacido tras un recital del cantante español Sergio Dalma que brindó en Maipú. Un patovica del artista quedó en la lupa tras haber tocado en la entrepierna a una fanática, pero finalmente terminó sobreseído tras llegar a un acuerdo con la denunciante.

A mediados de la semana pasada, la propia Fiscalía de Delitos Sexuales solicitó el sobreseimiento del patovica que estaba imputado por abuso sexual simple -arriesgaba de 6 meses a 4 años de cárcel-. El motivo no fue porque se hayan caído las pruebas de la investigación, sino porque Ángel García Saavedra (52) había llegado a un acuerdo económico con la mujer de 37 años.

De hecho, hace unos meses que las autoridades judiciales ya habían levantado la prohibición de salir de país para el acusado de abuso sexual y había logrado regresar a su España natal.

Embed - Abuso sexual en el recital de Sergio Dalma en Maipú

En una audiencia que se ventiló al semana pasada, el juez Gabriel Bragagnolo hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó el sobreseimiento, del cual lógicamente estuvo de acuerdo el abogado defensor Daniel Sosa Arditi. Incluso en esa cumbre judicial la denunciante manifestó sufrir traumas por lo ocurrido y no tener ganas de volver a revivirlo en caso de que el español Ángel García llegue a juicio.

El video que registró el abuso del patovica de Sergio Dalma en Maipú

El 27 de febrero pasado, Sergio Dalma hizo su presentación en el estadio Arena Maipú. En medio del recital, cuando promediaban las 22.30, una espectadora de 37 años decidió subir al escenario para abrazar al cantante.

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, la chica saltó la valla de contención, logró escalar hasta la tarima pero antes de llegar hasta el cantante fue interceptada por un guardia de seguridad. Si bien parecía que Sergio Dalma estaba dispuesto a recibir a su fan desesperada, el patovica primero la cruzó con un brazo de su torso y con la otra mano procedió a tocarla en sus partes íntimas para levantarla.

El show continuó como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, la mujer fue desalojada del concierto en el Arena Maipú. Pero al poco tiempo, radicó una denuncia penal que abrió una investigación por presunto abuso sexual.

Temas relacionados:

Te puede interesar