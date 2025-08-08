Roberto Naciff-JUSTICIA FEDERAL.jpeg El cargo de Roberto Naciff en la Justicia Federal será cubierto gracias al concurso 525.

Entre los primeros aparece Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte nacional, y entre los titulares, el mendocino Omar Palermo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

omar palermo suprema corte.jpg Omar Palermo, de la Suprema Corte de Mendoza, será evaluador del concurso 525 de la Justicia Federal.

La fecha de evaluación y demás condiciones del concurso público de oposición y antecedentes 525 serán difundidos oportunamente por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

La Justicia Federal espera por varios concursos pendientes

El concurso 525 para cubrir vacantes en la Justicia Federal de Mendoza se suma a otros llamamientos, ya concretados, en avance -pero demorados- para designar a jueces titulares en el fuero federal de esta provincia.

De hecho, el concurso 501, del cual participaron 52 aspirantes para elegir al sucesor de Walter Bento -destituido, preso y juzgado por coimas desde 2024- al frente del Juzgado Federal 1 -con competencias Penal y Electoral- está frenado en el Consejo de la Magistratura desde septiembre de 2024.

Walter Bento juicio coimas en Mendoza.jpeg El ex juez federal Walter Bento es juzgado por coimas desde 2024 en la Justicia Federal de Mendoza.

Hoy, los asuntos electorales de ese juzgado están a cargo, interinamente, de la jueza tributaria federal Susana Pravata.

Aunque los aspirantes ya rindieron el examen en agosto de 2024 en la facultad de Derecho de la UNCuyo, el Consejo aún tiene pendiente de presentación la calificación de los antecedentes de los mismos, que estaba bajo la responsabilidad del consejero Héctor Recalde, fallecido en 2024.

Mientras ese informe no esté terminado -Luis Grau ha sido designado consejero para concretarlo- ninguno de los 52 aspirantes -muchos de ellos magistrados y abogados mendocinos- sabrá qué calificaciones obtuvo en lo académico ya que la confección de la nómina requiere de la información pendiente.

El interminable concurso 409 para la Justicia Federal

El caso más antiguo y complejo es el concurso unificado 409 para cubrir tres cargos en las salas A y B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Se trata de dos vacantes por las renuncias de Olga Pura Arrabal -en marzo de 2020- y de Juan Antonio González Macías -en enero de 2018- y la tercera el fallecimiento de Alfredo Porras, en abril de 2022.

Aún con tres cargos vacantes, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza funciona con tres magistrados titulares sin que la naturaleza de los procesos se vea afectada. Se trata de Gustavo Castiñeira de Dios, presidente; Juan Ignacio Pérez Curci y Manuel Pizarro.