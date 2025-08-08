Inicio Política Partido Justicialista
El PJ va a internas en cinco departamentos este domingo: una por una cuáles son las listas

Mientras negocia su futuro provincial, el justicialismo disputa espacios en Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín y Junín con cruces internos

Paola Alé
La unidad peronista no llegó a las listas de concejales y en cinco departamentos van a internas para dirimir diferencias.

Este domingo 10 de agosto, el Partido Justicialista de Mendoza celebrará elecciones internas en cinco departamentos para definir sus listas de precandidatos a concejales. El proceso se desarrollará en Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín y Junín, y contará con la participación de diez listas en total.

En cada departamento competirán al menos dos listas —una de ellas oficialista, bajo el sello de Encuentro Peronista—, mientras que Guaymallén es el único distrito donde habrá tres alternativas. Además de las disputas internas, el proceso implica un importante despliegue logístico: se utilizarán más de 30 escuelas como centros de votación, y por cada una se destinarán 100.000 pesos en concepto de limpieza, 60.000 para el directivo responsable del establecimiento y 40.000 para el celador o celadora.

Al tratarse de elecciones internas no obligatorias, el PJ debe solicitar autorización a la Dirección General de Escuelas (DGE), ya que las autoridades escolares pueden rechazar el uso de los edificios.

Las dos listas del PJ en la Ciudad

En la Ciudad de Mendoza, la lista oficialista es Encuentro Peronista y la disidente Territoriales por Capital. En cuanto a las escuelas habilitadas para votar estas son Instituto Nadino, Arístides Villanueva, Ricardo Rojas, República de Chile y Carlos Berdasco.

Encuentro Peronista (oficial)

  • Caleau, Gustavo Ernesto
  • Blas, María Gabriela
  • Hormilla, Johana
  • Almenara, Carlos Alberto
  • Alfaro, Lorena Paula
  • Reyes, Juan

Territoriales por Capital

  • Miranda, Maximiliano Xavier
  • Suárez, Juana Marta
  • Becerra, Damaris Naida
  • Ceballos, Héctor Hugo
  • Santander, Mariana Emérita
  • Medina, Ignacio Miguel

Los candidatos peronistas de Las Heras

En Las Heras también se enfrentan dos listas. Se votará en siete escuelas: Mariano Necochea, Sargento Cabral, India Magdalena, Cruzada Libertadora, Bernardo O’Higgins, Provincia de San Juan y Nuestra Señora de las Nieves.

Encuentro Peronista (oficial)

  • Ceverino, Raúl Adrián
  • Di Marco, Gisel Noemí
  • Alaniz, Esteban Benjamín
  • Jelvez, Yamila Alejandra
  • Sánchez, Ivanna Vanesa
  • Santos, José Francisco

Territoriales por Las Heras

  • Rodríguez, Martín Daniel
  • Barrozo, Valeria Alejandra
  • Gómez, Martín Alberto
  • Magallanes, María Paula
  • Reichenbach, Graciela Liliana
  • Ávila, Daniel Osvaldo

Guaymallén: la interna fragmentada

Guaymallén es el único departamento en el que el PJ presenta tres listas internas: la oficialista Encuentro Peronista, y dos disidentes, Territoriales por Guaymallén y Guaymallén Futuro.

Las escuelas habilitadas son Monseñor Verdaguer, Ángel Peñaloza, Almafuerte, Manuel Videla, Bautista Grosso y Los Corralitos.

Encuentro Peronista (oficial)

  • Moreno Serrano, Manuel
  • Salcedo, Adriana
  • Chávez, Ariel
  • Navarro, María Belén
  • Orellano, Viviana
  • Bugueño, Marcelo

Territoriales por Guaymallén

  • Moyano, Rafael
  • Mantello, Natali Ayelén
  • Soloa, Pablo
  • García Serrano, Camila
  • Scatragli, Osvaldo
  • Quiroga, Verónica

Guaymallén Futuro

  • Pozzoli, José
  • Giordanino, Ana María
  • Lucero, Sergio Claudio
  • Menéndez, Patricia Mónica
  • Abbate, Vicente Óscar
  • Barrios, Angélica Paola

Las opciones peronistas en San Martín

En San Martín, las listas en pugna son Encuentro Peronista y Soñemos San Martín. Se votará en las escuelas María Butera, Marcos Sastre, Patria, 2 de Abril, José Norberto Barraza, Coronel Barcala, Armando Figueroa y José Hernández.

Encuentro Peronista (oficial)

  • Ravazzani, Alejandro Lorenzo
  • Soto, Laura Beatriz
  • Molina, Emiliano
  • Peralta, Evelín Beatriz
  • Sánchez, Tomás Edgardo
  • Sánchez, Yamila Nahir

Soñemos San Martín

  • Vilchez, Jesús Daniel
  • Bravo, Noelia Anabel
  • Briones, María Alejandra
  • Areas, Roberto José
  • Gaibazzi, Mario David
  • Gil, Rosario del Valle

Qué propone el PJ de Junín

En Junín competirán la lista oficialista Encuentro Peronista y la disidente Territoriales por Junín. Se votará en las escuelas Docentes Jubilados del Este, Gervasio Posadas, Alas Argentinas y Manuel Blanco Encalada.

Encuentro Peronista (oficial)

  • Vargas, Emiliano Jesús
  • Coria, Milagros Alejandra
  • Vera, Gastón Ariel
  • Ponce, Paola Natalia
  • Díaz, Ana María

Territoriales por Junín

  • Sosa, María Lourdes
  • Gómez, Hugo Alejandro
  • Núñez, Silvina Paola
  • Aguiler, Javier Santos
  • Azor, María Lourdes

