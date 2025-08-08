El PJ va a internas en cinco departamentos este domingo: una por una cuáles son las listas

Las dos listas del PJ en la Ciudad

En la Ciudad de Mendoza, la lista oficialista es Encuentro Peronista y la disidente Territoriales por Capital. En cuanto a las escuelas habilitadas para votar estas son Instituto Nadino, Arístides Villanueva, Ricardo Rojas, República de Chile y Carlos Berdasco.

Encuentro Peronista (oficial)

Caleau, Gustavo Ernesto

Blas, María Gabriela

Hormilla, Johana

Almenara, Carlos Alberto

Alfaro, Lorena Paula

Reyes, Juan

Territoriales por Capital

Miranda, Maximiliano Xavier

Suárez, Juana Marta

Becerra, Damaris Naida

Ceballos, Héctor Hugo

Santander, Mariana Emérita

Medina, Ignacio Miguel

Los candidatos peronistas de Las Heras

En Las Heras también se enfrentan dos listas. Se votará en siete escuelas: Mariano Necochea, Sargento Cabral, India Magdalena, Cruzada Libertadora, Bernardo O’Higgins, Provincia de San Juan y Nuestra Señora de las Nieves.

Encuentro Peronista (oficial)

Ceverino, Raúl Adrián

Di Marco, Gisel Noemí

Alaniz, Esteban Benjamín

Jelvez, Yamila Alejandra

Sánchez, Ivanna Vanesa

Santos, José Francisco

Territoriales por Las Heras

Rodríguez, Martín Daniel

Barrozo, Valeria Alejandra

Gómez, Martín Alberto

Magallanes, María Paula

Reichenbach, Graciela Liliana

Ávila, Daniel Osvaldo

Guaymallén: la interna fragmentada

Anabel Fernández Sagasti Emir Félix interna peronista A nivel provincial, el PJ logró una lista de unidad cuando el peronismo tradicional limó asperezas con el kirchnerismo.

Guaymallén es el único departamento en el que el PJ presenta tres listas internas: la oficialista Encuentro Peronista, y dos disidentes, Territoriales por Guaymallén y Guaymallén Futuro.

Las escuelas habilitadas son Monseñor Verdaguer, Ángel Peñaloza, Almafuerte, Manuel Videla, Bautista Grosso y Los Corralitos.

Encuentro Peronista (oficial)

Moreno Serrano, Manuel

Salcedo, Adriana

Chávez, Ariel

Navarro, María Belén

Orellano, Viviana

Bugueño, Marcelo

Territoriales por Guaymallén

Moyano, Rafael

Mantello, Natali Ayelén

Soloa, Pablo

García Serrano, Camila

Scatragli, Osvaldo

Quiroga, Verónica

Guaymallén Futuro

Pozzoli, José

Giordanino, Ana María

Lucero, Sergio Claudio

Menéndez, Patricia Mónica

Abbate, Vicente Óscar

Barrios, Angélica Paola

Las opciones peronistas en San Martín

En San Martín, las listas en pugna son Encuentro Peronista y Soñemos San Martín. Se votará en las escuelas María Butera, Marcos Sastre, Patria, 2 de Abril, José Norberto Barraza, Coronel Barcala, Armando Figueroa y José Hernández.

Encuentro Peronista (oficial)

Ravazzani, Alejandro Lorenzo

Soto, Laura Beatriz

Molina, Emiliano

Peralta, Evelín Beatriz

Sánchez, Tomás Edgardo

Sánchez, Yamila Nahir

Soñemos San Martín

Vilchez, Jesús Daniel

Bravo, Noelia Anabel

Briones, María Alejandra

Areas, Roberto José

Gaibazzi, Mario David

Gil, Rosario del Valle

Qué propone el PJ de Junín

En Junín competirán la lista oficialista Encuentro Peronista y la disidente Territoriales por Junín. Se votará en las escuelas Docentes Jubilados del Este, Gervasio Posadas, Alas Argentinas y Manuel Blanco Encalada.

Encuentro Peronista (oficial)

Vargas, Emiliano Jesús

Coria, Milagros Alejandra

Vera, Gastón Ariel

Ponce, Paola Natalia

Díaz, Ana María

Territoriales por Junín