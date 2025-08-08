El PJ va a internas en cinco departamentos este domingo: una por una cuáles son las listas

Las dos listas del PJ en la Ciudad
En la Ciudad de Mendoza, la lista oficialista es Encuentro Peronista y la disidente Territoriales por Capital. En cuanto a las escuelas habilitadas para votar estas son Instituto Nadino, Arístides Villanueva, Ricardo Rojas, República de Chile y Carlos Berdasco.
Encuentro Peronista (oficial)
- Caleau, Gustavo Ernesto
- Blas, María Gabriela
- Hormilla, Johana
- Almenara, Carlos Alberto
- Alfaro, Lorena Paula
- Reyes, Juan
Territoriales por Capital
- Miranda, Maximiliano Xavier
- Suárez, Juana Marta
- Becerra, Damaris Naida
- Ceballos, Héctor Hugo
- Santander, Mariana Emérita
- Medina, Ignacio Miguel
Los candidatos peronistas de Las Heras
En Las Heras también se enfrentan dos listas. Se votará en siete escuelas: Mariano Necochea, Sargento Cabral, India Magdalena, Cruzada Libertadora, Bernardo O’Higgins, Provincia de San Juan y Nuestra Señora de las Nieves.
Encuentro Peronista (oficial)
- Ceverino, Raúl Adrián
- Di Marco, Gisel Noemí
- Alaniz, Esteban Benjamín
- Jelvez, Yamila Alejandra
- Sánchez, Ivanna Vanesa
- Santos, José Francisco
Territoriales por Las Heras
- Rodríguez, Martín Daniel
- Barrozo, Valeria Alejandra
- Gómez, Martín Alberto
- Magallanes, María Paula
- Reichenbach, Graciela Liliana
- Ávila, Daniel Osvaldo
Guaymallén: la interna fragmentada
Anabel Fernández Sagasti Emir Félix interna peronista
A nivel provincial, el PJ logró una lista de unidad cuando el peronismo tradicional limó asperezas con el kirchnerismo.
Guaymallén es el único departamento en el que el PJ presenta tres listas internas: la oficialista Encuentro Peronista, y dos disidentes, Territoriales por Guaymallén y Guaymallén Futuro.
Las escuelas habilitadas son Monseñor Verdaguer, Ángel Peñaloza, Almafuerte, Manuel Videla, Bautista Grosso y Los Corralitos.
Encuentro Peronista (oficial)
- Moreno Serrano, Manuel
- Salcedo, Adriana
- Chávez, Ariel
- Navarro, María Belén
- Orellano, Viviana
- Bugueño, Marcelo
Territoriales por Guaymallén
- Moyano, Rafael
- Mantello, Natali Ayelén
- Soloa, Pablo
- García Serrano, Camila
- Scatragli, Osvaldo
- Quiroga, Verónica
Guaymallén Futuro
- Pozzoli, José
- Giordanino, Ana María
- Lucero, Sergio Claudio
- Menéndez, Patricia Mónica
- Abbate, Vicente Óscar
- Barrios, Angélica Paola
Las opciones peronistas en San Martín
En San Martín, las listas en pugna son Encuentro Peronista y Soñemos San Martín. Se votará en las escuelas María Butera, Marcos Sastre, Patria, 2 de Abril, José Norberto Barraza, Coronel Barcala, Armando Figueroa y José Hernández.
Encuentro Peronista (oficial)
- Ravazzani, Alejandro Lorenzo
- Soto, Laura Beatriz
- Molina, Emiliano
- Peralta, Evelín Beatriz
- Sánchez, Tomás Edgardo
- Sánchez, Yamila Nahir
Soñemos San Martín
- Vilchez, Jesús Daniel
- Bravo, Noelia Anabel
- Briones, María Alejandra
- Areas, Roberto José
- Gaibazzi, Mario David
- Gil, Rosario del Valle
Qué propone el PJ de Junín
En Junín competirán la lista oficialista Encuentro Peronista y la disidente Territoriales por Junín. Se votará en las escuelas Docentes Jubilados del Este, Gervasio Posadas, Alas Argentinas y Manuel Blanco Encalada.
Encuentro Peronista (oficial)
- Vargas, Emiliano Jesús
- Coria, Milagros Alejandra
- Vera, Gastón Ariel
- Ponce, Paola Natalia
- Díaz, Ana María
Territoriales por Junín
- Sosa, María Lourdes
- Gómez, Hugo Alejandro
- Núñez, Silvina Paola
- Aguiler, Javier Santos
- Azor, María Lourdes