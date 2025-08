El peronismo mendocino rechazó el veto presidencial de Milei al aumento en las jubilaciones

Comunicado PJ Mendoza

Lo que dijo el PJ de Mendoza

El breve comunicado del peronismo mendocino dice textualmente: "Nuestros jubilados y personas con discapacidad no producen inflación. Los justicialistas de Mendoza defendemos su dignidad y sus derechos. Rechazamos el veto que les quita el aumento y las mejoras que el Congreso aprobó. Nuestros diputados sostendrán su voto con firmeza.Les pedimos a legisladores de otras fuerzas, que no se opusieron a la ley, que ahora no cambien su voto por un negocio electoral".

A principios de junio cuando en Diputados fue aprobado el aumento a los jubilados además de los tres peronistas otros dos legisladores de Mendoza votaron a favor: el radical Julio Cobos y la ex libertaria Lourdes Arrieta, ahora pertenciente al espacio denominado Tranformación.

Los que se manifestaron en contra fueron los oficialistas Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Álvaro Martínez. También lo hicieron los otros dos radicales -Lisandro Nieri y Pamela Verasay-.

Pero en 2024 cuando en la Cámara Baja del Congreso se trató el primer veto de Milei a la movilidad jubilatoria, los votos mendocinos no fueron iguales a los de este año. En esa ocasión los peronistas y los radicales votaron en contra de la decisión del presidente y los tres libertarios lo hicieron a favor. En esa ocasión Arrieta se abstuvo.

No se sabe aún si el nuevo veto será tratado esta semana porque la oposición no quiere habilitar el debate si no tiene la seguridad de que reunirá los dos tercios de los votos necesarios para voltear el decreto de Javier Milei.