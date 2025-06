Con votos de Cobos, Aveiro, Bermejo, Paponet y Arrieta Diputados aprobó el aumento a jubilados

Ahora el proyecto presentado por la oposición, ya con media sanción, pasa al Senado. Igualmente, desde el gobieno nacional ya se anticipó que si la iniciativa avanza en la Cámara Alta, otra vez habrá veto presidencial, como el año pasado.

Picantes discursos de los mendocinos

De los legisladores de nuestra provincia quienes hicieron uso de la palabra fueron el oficialista Álvaro Martínez, el radical Lisandro Nieri y la autoproclamada libertaria (ya no es de la Libertad Avanza) Lourdes Arrieta, que ahora integra el monobloque Transformación.

Para Nieri, ante lo que consideró un seguro veto presidencial si la iniciativa avanza también en el Senado, es necesaria otro opción e hizo una propuesta. Arrieta, por su parte, disparó con munición gruesa contra quienes antes de su polémica salida del oficialismo fueron sus compañeros de bancada y también contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina. Álvaro Martínez se descargó contra el kirchnerismo.

Lisandro Nieri.jpg Lisandro Nieri, diputado nacional del radicalismo. Se abstuvo.

Lisandro Nieri y una propuesta para evitar el veto de Javier Milei

Lisandro Nieri anticipó una propuesta de su espacio para evitar que el proyecto de aumento a los jubilados termine, como el año pasado, en el veto presidencial.

Para Nieri, si la iniciativa de aumento, avanza en ambas cámaras y se convierte en ley, sucederá lo mismo que ocurrió en 2024 cuando Javier Milei dipuso el veto. Esto ya lo adelantó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Por eso el diputado de la UCR consideró como más viable proponer una alternativa que no alteraría el equilibrio fiscal.

El diputado nacional Lisandro Nieri dijo que "frente a un escenario de superávit fiscal se podría incorporar a la jubilación el bono de $70.000. Eso les darías más previsibilidad a los jubilados que ya saben -y esto es bueno- que sus salarios se actualizan por inflación".

El ex ministro mendocino afirmó que "es necesario que dejemos de ponerle parches al sistema" e hizo mucho hincapié en que "por lo menos la tercera parte del esfuerzo para la caída del gasto público la hicieron los jubilados. Estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal pero no es lo mismo hacerlo de una manera que de otra".

Además, en una crítica a la gestión de Javier Milei aseguró que "no es verdad que no hay plata. Plata hay y hay mucha. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para que el esfuerzo no se concentre en los jubilados".

Nieri recordó y reiteró durante su intervención que "hoy la jubilación mínima es de $296.000 y su poder adquisitivo se cae cada vez más".

Fue entonces que propuso: "En un plazo de 30 días, haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se procure y se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación para que sobre los $70.000 no se sigan cobrando impuestos".

Lourdes Arrieta.jpg Lourdes Arrieta, la libertaria (¿o ex libertaria?) de Transformación.

Lourdes Arrieta recargada

La sanjuanina que es diputada nacional por Mendoza Lourdes Arrieta -ex La Libertad Avanza- cuestionó, sobre todo al oficialismo. "Nos votaron para remendar errores del pasado. Basta de echarles la culpa a los demás".

La representante de Transformación dijo también: "Le echan la culpa a los jubilados, a los trabajadores, a los discapacitados, al personal de las Fuerzas Armadas y a los estudiantes para perpetuarse en el poder".

Lourdes fue más allá y disparó: "Presenté el 8 de mayo una denuncia para que se investigue si los recursos del PAMI fueron a parar a las sedes partidarias de La Libertad Avanza y que se me investigue a mí misma porque fui parte de ese partido".

Asimismo exclamó Arrieta: "Los jubilados no son degenerados fiscales. Hay plata para la SIDE para que su director de vaya de vacaciones a Europa mientras a los jubilados no les alcanza para comprar un paracetamol".

Älvaro Martínez.jpg Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza.

Álvaro Martínez: "Qué digan de dónde saldrán los recursos"

El lujanino Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, elevó el tono de voz para manifestar: "Hemos escuchado hasta el hartazgo decir que hay que aumentar los jubilaciones".

"Claro que queremos aumentarlas -agregó- pero digan de dónde van a salir los recursos. No les mientan a los jubilados como siempre lo hizo el kirchnerismo".

El dirigente libertario aseveró que "no habrá mejores jubilaciones sin equilibrio fiscal. Hay que respetar al que trabaja, al que cumple".

Y culminó: "Proponemos lo que nadie propuso nunca: una reforma vedadera y para siempre del sistema previsional, no relato K. El nuestro es el gobierno más revolucionario de la historia"-