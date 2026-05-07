Jubilados desaparecidos en Chubut: "Cómo hacer para que este día tenga sentido sin vos", la desgarradora carta

Jubilados desaparecidos de Chubut: la carta de la hija de Juana Morales

Junto a una fotografía y la tristeza de una celebración trunca, Aldana expresó cómo el vacío se apoderó de una fecha que solía ser sinónimo de unión familiar. En su carta, dejó en claro que, pese al silencio de las autoridades y el paso del tiempo, la esperanza de volver a ver a su madre sigue viva.

“Hoy es tu cumpleaños mamá… y no sé cómo hacer para que este día tenga sentido sin vos. Deberíamos estar abrazándonos, riéndonos, compartiendo algo… pero en cambio, lo único que tengo es tu ausencia y un montón de recuerdos lindos de otros cumples... Quisiera que sepas donde sea que estés que no dejo de pensarte ni un solo día. Que te seguimos buscando, que te seguimos esperando, que tu lugar en nuestra vida sigue intacto... Hoy no puedo darte un abrazo, pero te sigo queriendo con todo mi corazón. No voy a dejar de creer que vamos a volver a encontrarnos. Feliz cumpleaños, mamá… te extrañamos mucho todos los días con Miqui”, revela la carta.

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El misterio de los jubilados desaparecidos que no encuentra respuestas

Cabe recordar que Juana Morales y Pedro Kreder, jubilados desaparecidos de Chubut, fueron vistos por última vez a mediados de octubre de 2025. Lo que en un principio parecía ser un simple paseo de la pareja en la zona de Chubut, rápidamente se transformó en uno de los casos policiales más enigmáticos de la región.

A lo largo de estos meses, los investigadores han realizado rastrillajes en zonas complejas como Rocas Coloradas, analizaron huellas, vehículos y comunicaciones telefónicas. Sin embargo, a pesar de los recursos invertidos inicialmente, hoy el silencio oficial es ensordecedor. Las líneas de investigación se fueron diluyendo y no existen indicios firmes que expliquen qué les ocurrió.

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El reclamo que no cesa en Chubut

La publicación de Aldana Notha no solo funciona como un homenaje a la vida de su madre, sino que también es un recordatorio latente para la Justicia y la sociedad. Detrás de los expedientes frenados hay familias destruidas que, como ella misma menciona en su carta, siguen "esperando y buscando" en medio de la dolorosa falta de respuestas.

A casi 210 días de la última vez que fueron vistos, el cumpleaños de Juana Morales transcurre sin abrazos ni festejos. Solo queda el eco de las palabras de una hija que se aferra con todas sus fuerzas a la esperanza del reencuentro.