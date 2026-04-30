Jubilados desaparecidos de Chubut: sigue activa la búsqueda o la investigación judicial ya se paralizó

Jubilados desaparecidos de Chubut: el estado de la investigación judicial y la búsqueda

Desde el punto de vista estrictamente operativo, los rastrillajes masivos en el terreno han disminuido su intensidad. En las primeras semanas tras la desaparición, la zona de los Cañadones de Visser (a unos 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia) fue peinada por divisiones de canes, drones, aviones del aeroclub, Defensa Civil y decenas de efectivos policiales. Al superarse los plazos formales y lógicos de una búsqueda de supervivencia en terreno hostil, el despliegue físico debió replegarse.

Sin embargo, la investigación judicial no está cerrada. El expediente sigue su curso en el Ministerio Público Fiscal. Las autoridades continúan procesando cruces de datos y, a fines del año pasado, incluso se llegaron a cotejar muestras de ADN tras el hallazgo de restos en la vecina provincia de Santa Cruz, buscando descartar cualquier línea investigativa, por más ínfima que pareciera.

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Además, el incentivo del Estado Nacional para destrabar el misterio sigue activo:

Recompensa vigente: el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene el ofrecimiento de $5.000.000 por cada uno de los desaparecidos para quien aporte datos certeros sobre su paradero.

Canal de denuncias: sigue habilitada la Línea 134 para brindar información de manera totalmente anónima.

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Las hipótesis del caso de los jubilados desaparecidos de Chubut

Lo que más desconcierta a los investigadores es la escena del hallazgo inicial. Días después de la desaparición, la camioneta de Pedro Kreder fue encontrada encajada en una zona de barro en los Cañadones de Visser.

El vehículo presentaba características que descartaron, en principio, el móvil de un robo violento:

Estaba cerrado con llave.

No había signos de violencia ni de lucha en el interior o exterior.

Dentro se encontró dinero en efectivo, una carpa, bolsas de dormir, comida y agua.

La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que la pareja de jubilados desaparecidos de Chubut sufrió un imprevisto con el vehículo (quedaron encajados en el barro) y decidieron salir a pie en busca de ayuda. En ese intento, en una zona agreste, sin señal de celular y con condiciones climáticas adversas, se habrían desorientado. Investigadores también plantearon en su momento una teoría desgarradora: en su caminata nocturna podrían haber caído o sido arrastrados por el mar, lo que explicaría la ausencia total de rastros biológicos en la estepa.

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El pedido que no cesa en Chubut

Mientras el tiempo pasa y las pistas se enfrían, los familiares de Pedro Kreder y Juana Morales sostienen su pedido de manera inclaudicable. Exigen a las autoridades provinciales y nacionales que no dejen que el caso caiga en el olvido institucional, rogando que se revisen nuevamente las zonas aledañas y se mantenga la visibilidad del caso en todo el país.

A más de medio año de su partida, el misterio de los jubilados desaparecidos de Chubut sigue siendo una herida abierta en la Patagonia.